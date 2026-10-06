अमरावती शिक्षकमध्ये महायुतीतच मोठी बंडखोरी, भाजपच्या तीन नेत्यांचे अर्ज; रवी राणांचाही पक्ष रिंगणात

Amravati Teacher Election: अमरावती शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. या निवडणुकीसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून, २७ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. महायुतीमध्ये अमरावती शिक्षक मतदारसंघाची जागा शिंदे सेनेच्या वाट्याला आली आहे. शिंदे सेनेचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांनी काल आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे..दुसरीकडे, महायुतीतच बंडखोरीचे सूर उमटू लागले आहेत. सोमवारी, ५ ऑक्टोबर रोजी भाजपच्या दोन नेत्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर आता भाजपच्या डॉ. संगीता शिंदे यादेखील आज उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. त्यामुळे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीसमोरच आव्हान उभं राहिलं आहे..Amravati Teachers Constituency : महायुती व महाविकासमध्ये दुफळी, बंडखोरी उफाळणार काँग्रेसकडून अदिती पोहरे, भाजपची भूमिका स्पष्ट नाही, सरनाईक यांना आव्हान.भाजपचे राज्यसभेचे खासदार आणि माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या भगिनी असलेल्या संगीता शिंदे यांनी आपण आपल्या उमेदवारीवर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. “माझा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आणि पक्षावर विश्वास आहे. मी गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांसाठी काम करत आहे. त्यामुळे मी माझ्या उमेदवारीवर ठाम असून, कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे..दरम्यान, काल भाजपचे नेते शेखर भोयर आणि प्रा. सुमित पवार यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केले. विशेष म्हणजे, शेखर भोयर हे भाजपचे तिवसा मतदारसंघाचे आमदार राजेश वानखडे यांचे मेहुणे आहेत. तर प्रा. सुमित पवार यांनी भाजप आणि अपक्ष असे दोन अर्ज भरल्याचं सांगितलं. माध्यमांशी बोलताना सुमित पवार यांनी आपल्याला भाजपची अधिकृत उमेदवारी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. आपण अतिशय सामान्य कुटुंबातून आलो असून, आपली कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे भाजप सामान्य कार्यकर्त्यांच्या पाठिशी उभा राहील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..Amravati Crime : प्रॅक्टिकल लिहून देण्यास नकार; अमरावतीत फार्मसीच्या विद्यार्थिनीवर चाकूने हल्ला.महत्त्वाचं म्हणजे, महायुतीचाच घटक पक्ष असलेल्या रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षानेही या निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. युवा स्वाभिमान पक्षाने नगरसेविका अॅड. प्रिती रेवणे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यासुद्धा आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुतीसमोर आणखी एक आव्हान उभं राहिलं आहे. .अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसने अदिती पोहरे यांना उमेदवारी दिली आहे. तसेच ठाकरे गटासह विविध शिक्षक संघटनांनीही आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत अनेक उमेदवार मैदानात असल्याने चुरशीची लढत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.