चिखलदऱ्याला जाण्यापूर्वी ही बातमी वाचा! वीकेंडला वनवे नियम लागू; प्रशासनाचा मोठा निर्णय

रिमझिम पाऊस, वातावरणातील गारवा, दऱ्या-खोऱ्यांमध्ये दाटलेले धुके, हिरवाईने पांघरलेले शालू अन् आल्हाददायक वातावरणाचा आनंद घेण्यासाठी चिखलरा पर्यटनगरी आता सज्ज झाली आहे. शनिवारी तसेच रविवारी या ठिकाणी चांगलीच गर्दी होण्याचे संकेत आहेत. मागील आठवड्यापासून मेळघाटच्या दऱ्या-खोऱ्यात पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आहे. त्यामुळे येथील वातावरण अतिशय अल्हाददायक व मनमोहक झाले आहे. सकाळच्या वेळी धुके दाटून येत असून पावसाच्या सरी कोसळत असल्यामुळे वातावरणात चांगलाच गारवा आला आहे. त्यामुळे हे वातावरण पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. .चिखलदऱ्यात प्रमुख्याने आठ ते दहा पॉईंट असून त्यामध्ये प्रामुख्याने भिमकुंड, देवी पॉइंट, ऐतिहासिक गाविलगड किल्ला, मालवीय पॉईंट, शिवसागर पॉइंट, हरिकेन पॉइंट, गोराघाट पॉइंट, पंचबोल पॉइंट यांचा समावेश आहे. प्रत्येक पॉइंटवर पर्यटकांची रेलचेल राहणार आहे. यासह सेमाडोह, वैरट, कुकरू इत्यादी ठिकाणी हौसी पर्यटक पर्यटनासाठी येतात..अर्थचक्राला येणार वेगचिखलदरा व आजूबाजूच्या खेड्यातील नागरिकांचे अर्थकारण हे पर्यटनावर अवलंबून असून या ठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान पर्यटनामुळे उंचावले आहे. पावसाळ्यात पर्यटकांची संख्या वाढणार असल्याने व्यवसायिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. व्यवसायिकांनी आपली तयारी केली असून पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सारेच सज्ज झाले आहेत..Chikhaldara News: आरोग्य शिबिरात महिलेचा मृत्यू; चिखलदऱ्यातील मेळघाटात सिकलसेलचे थैमान, रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ!.सगळीकडे हिरवळ व धुकेच धुकेसध्या चिखलदरात व आजूबाजूच्या मेळघाटचे जंगल हिरवळीने आच्छादले असून नदी नाले सुद्धा वाहू लागल्याने नसर्गाचा आनंद घेण्याची ही उत्तम संधी आहे. या सोबतच डोंगरावर धुके दाटल्याने पर्यटकांना वेगळीच अनुभूती येत आहे..आज, उद्या वनवेशनिवारी तसेच रविवारी चिखलदऱ्यात गर्दी वाढणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने आठवड्यातील हे दोन दिवस आणि शासकीय सुट्टीच्या दिवशी वनवे केला आहे. त्यामुळे शनिवारी चिखलदऱ्याला येणाऱ्यांनी परतवाड्यावरून धामणगावगढी मार्गे यावे व जाणाऱ्यांनी चिखलदऱ्यावरून घटांग मार्गे परतवाड्याला जावे..बॉडीवॉर्न कॅमेऱ्यांसह २०० पोलिस तैनातचिखलदरात पावसाळ्यात पर्यटकांची होणाऱ्या गर्दीवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी सुटीच्या दिवसांसह पुढील तीन महिने दिवस २०० पोलिस बॉडीवॉर्न कॅमेऱ्यासह तैनात राहणार आहेत. चिखलदरा विदर्भातील प्रमुख पर्यटनस्थळ असून, पावसाळ्यात येथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. पर्यटकांचा प्रवास सुरक्षित, आनंददायी व्हावा, वाहतूक विस्कळित होऊ नये, अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी पोलिस अधीक्षक निकेतन कदम यांनी ग्रामिण पोलिसांसाठी व्यापक नियोजन करून बंदोबस्त तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Chikhaldara News : आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर थांबेना; कायमस्वरूपी रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची गरज.यावर्षीच्या पावसाळी पर्यटन हंगामात २०० पोलिस अधिकारी व अंमलदार मदतीला १०० होमगार्ड विविध महत्वाच्या पॉइंटवर तैनात राहणार आहेत. पर्यटनस्थळे, पॉइंट, मुख्य रस्ते, गर्दीच्या ठिकाणावर अशी तैनाती दिसेल. पार्किंग व्यवस्था व वाहतूक नियमावर विशेष लक्ष राहील. पर्यटकांना तत्काळ मदत व्हावी, मार्गदर्शन व जनजागृती करण्यासाठी १४ पोलिस मोटरसायकल रायडर्सना बॉडी वॉर्न कॅमेरा तसेच सार्वजनिक सूचना प्रणाली देण्यात आली आहे. १४ ही पोलिस रायडर्स सतत गस्त घालून वाहतूक नियंत्रणासह अपघातकालीन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणार आहेत..काही उत्साही पर्यटकांकडून मद्यप्राशन करून बेधुंद वाहने चालविल्या जातात. त्यांच्यावर कारवाईसाठी तपासणी नाके उभारण्यात आले असून, वाहनचालकांची नियमीत तपासणी करण्यात येणार आहे. मद्यपी वाहनचालकांवर ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्ह अंतर्गत कारवाही केल्या जाईल. त्यामुळे वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण, हेल्मेट व सिटबेल्टचा वापर, ट्रिपल सीट दुचाकी चालवू नये याकडे लक्ष दिल्या जाणार आहे. गर्दीच्या ठिकाणी चोरी, पाकीटमारीसह, महिला व युवतीसोबत असभ्य वर्तन केल्या जाते. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी विशेष पथकासह महिलांचे दामिनी पथकही तैनात राहणार आहे.काही महत्वाच्या टिप्सधोकादायक ठिकाणी सेल्फी टाळावीसार्वजनिक मालमत्तेचा आदर कराहॉटेल अवास्तव दर घेत असल्यास पोलिसांची मदत घ्या.नदी, खोल पाण्यात आंघोळ करणे टाळासंशयास्पद वस्तू आढळल्यास माहिती द्या.प्रतिबंधित ठिकाणी जाणे टाळा.वाहने चालविताना वेग मर्यादा ठेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.