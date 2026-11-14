विदर्भ

Road Accident: भरधाव पिकअपने पाच मोटारसायकल्सला चिरडले ;सात जण गंभीर जखमी, वाहन चालक मद्यधुंद अवस्थेत

Desaiganj Road Accident : गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज येथे भरधाव पिकअप वाहनाने पाच मोटारसायकलींना धडक दिली. अपघातात सात जण गंभीर जखमी झाले असून चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
A speeding pickup truck collided with five motorcycles in Desaiganj, leaving seven people seriously injured.

A speeding pickup truck collided with five motorcycles in Desaiganj, leaving seven people seriously injured.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देसाईगंज : शहरात भरधाव वेगाने आलेल्या एमएच ३५ एजे ३१२९ पिकअप वाहनाने तब्बल पाच मोटारसायकल्सला चिरडल्याने तब्बल सात जण गंभीर जखमी झाले. सर्व जखमींना देसाईगंज येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

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