Road Accident: भरधाव पिकअपने पाच मोटारसायकल्सला चिरडले ;सात जण गंभीर जखमी, वाहन चालक मद्यधुंद अवस्थेत

देसाईगंज : शहरात भरधाव वेगाने आलेल्या एमएच ३५ एजे ३१२९ पिकअप वाहनाने तब्बल पाच मोटारसायकल्सला चिरडल्याने तब्बल सात जण गंभीर जखमी झाले. सर्व जखमींना देसाईगंज येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..प्राप्त माहितीनुसार देसाईगंज शहरातील रेल्वे अंडरब्रिज समोरच्या कुरखेडा टी पॉइंटकडे जात असताना रवी कुमरे या मद्यधुंद पिकअप वाहन चालकाने तब्बल पाच मोटार सायकलींना तुडवत सात जणांना गंभीर जखमी केले. पोलिसांनी वाहनचालकाला वाहनासह ताब्यात घेतले आहे. अपघातग्रस्त बुलेट वाहन जर पिकअप वाहनाच्या चाकाला मजबुतीने अडकले नसते तर या अपघातात जखमींची संख्या आणखी वाढली असती. .अपघातात वसंत जोशी (रा. देसाईगंज), मनोहर रायपुरे (देसाईगंज), कृष्णा नेवारे,(रा. कोकडी, ता. देसाईगंज), रामू सहारे (रा. कोकडी, ता. देसाईगंज), आनंदेश्वर सुकारे (रा. गेवर्धा, ता. कुरखेडा), रितिक सुकारे (रा. गेवर्धा, ता. कुरखेडा) सुजल नाकाडे (रा. गेवर्धा ता. कुरखेडा) अशी अपघातात जखमी झालेल्यांची नावे असून त्यांना देसाईगंज ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .डॉ राहुल राऊत व वैद्यकीय कर्मचारी उपचार करत आहेत. देसाईगंज पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरिक्षक स्वप्निल इजप्पवार यांच्या मार्गदर्शनात सहायक पोलिस निरीक्षक मनीष गोडबोले, विजय गीते, हवालदार स्वाती फुलेकर पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.