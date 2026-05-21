भरधाव एसटी लोखंडी रेलिंगला धडकून उलटली, ७ महिन्यांच्या चिमुकल्यासह तिघांचा मृत्यू

गडचिरोलीत एसटी बसचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडलीय. गडचिरोलीहून उमरखेडच्या दिशेनं बस निघाली होती. तेव्हा सकाळी साडे सात वाजण्याच्या सुमारास चंद्रपूर मार्गावर नवेगाव मुरखळा इथं भरधाव बस रस्त्याच्या कडेला उलटली. या अपघातात ७ महिन्यांच्या चिमुकल्यासह एकूण तिघांचा मृत्यू झालाय. तर ३३ प्रवासी जखमी झाले आहेत. .एसटी बसच्या अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावे शिवांश नवघरे, ख्वाजा शाहबुद्दीन आणि लक्ष्मीबाई दुरकीवार अशी आहेत. शिवांशला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. मात्र गंभीर जखमी झालेल्या शिवांशचा उपचारावेळी मृत्यू झाला. अवघ्या सात महिन्यांच्या शिवांशच्या मृत्यने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..अपघाताबाबत मिळालेली माहिती अशी की, गडचिरोली उमरखेड एसटी बस सकाळी नेहमीप्रमाणे प्रवाशांना घेऊन उमरखेडच्या दिशेनं जात होती. नवेगाव मुरखळा गावाजवळ वळणावर चालकाचं नियंत्रण सुटून बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या लोखंडी रेलींगला तोडून खाली घसरली. अपघातानंतर बसमधील प्रवाशांमध्ये गोंधळ उडाला..एसटी बसचा अपघात झाल्याची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले आणि बचावकार्य सुरू केले. बसच्या काचा फोडून प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आलं. अपघातातील जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवलं. अपघातातील इतर जखमींची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.