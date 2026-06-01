Amravati: मनपाच्या सफाई कामगार संस्थेत ८८ लाखांचा अपहार; तत्कालीन विश्वस्तांसह १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

अमरावती: अमरावती महापालिका सफाई कामगार संस्थेमध्ये तब्बल ८८ लाख ११ हजार ९९१ रुपयांचा अपहार झाल्याची बाब निदर्शनात आली असून, शहर कोतवाली पोलिसांनी संस्थेच्या विश्वस्तांसह दोन वेळा लेखा परीक्षण करणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणूक व अपहारप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..सहकारी संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षक नरेंद्र बोबडे यांच्या तक्रारीवरून याप्रकरणाचा एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. त्यात संशयित तत्कालीन सचिव मनोज भिकाजी सिरसिया (वय ६०), संस्थेचे निधन झालेले एक तत्कालीन अध्यक्ष, दुसरे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश प्रल्हाद सारसर (वय ५५) तत्कालीन संचालक बाबूलाल कल्लू गोहर (वय ६०), आनंद अशोक डागोर (वय ६२), संदीप ओंकार सिरसिया, संतोष कन्हय्या चावरे, लक्ष्मण सुवा जाधव, डी. जी. रोहणकर, आर. के. मुंदडा अॅण्ड कंपनी यांच्यासह दोन महिला संचालक, अशा बारा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..एक एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीतील हा आर्थिक अपहार आहे. चाचणी लेखा परीक्षणामध्ये काही मुद्द्यांचे लेखा परीक्षण केले असताना गंभीर अनियमितता, गैरव्यवहार कर्ज मर्यादेचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन, एका कर्जखात्यातून दुसऱ्या कर्जखात्यात रक्कम वळती करणे, कर्जखात्यामध्ये प्रत्यक्ष भरणा नसताना कर्ज रक्कम जमा दर्शविणे, या पद्धतीने आर्थिक व्यवहार दर्शवून अनियमितता करून स्वत:चा फायदा व संस्थेच्या निधीला हानी पोहोचविल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..लेखापरीक्षक, लेखापालावरही ठपकायाप्रकरणात कामगार संस्थेच्या तत्कालीन संचालकांसोबतच प्रमाणित लेखा परीक्षक डी. जी. रोहनकर व मुंदा अॅण्ड कंपनीचे सनदी लेखापाल आर. के. मुंदडा यांचाही समावेश असल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद आहे.."दाखल झालेल्या अपहाराच्या गुन्ह्यासंदर्भातील दस्तऐवज ताब्यात घेतल्या जाईल. अनेकांचे बयाण नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे."- मनोहर कोटनाके, पोलिस निरीक्षक, शहर कोतवाली.