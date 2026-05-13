Nagpur News: दीक्षाभूमीची जुनी सुरक्षा भिंत खचली; नवीन सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम संथ; केवळ सव्वाशे फुटांची भिंत बांधली

नागपूर: दीक्षाभूमी येथील विकासाचा प्रकल्प दोन वर्षांपासून रखडला आहे. प्रकल्प कधी पूर्ण होईल हे सांगता येत नाही, मात्र जुन्या सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम ठिकठिकाणी खचले आहे. एका भागाच्या प्रवेशद्वाराची दुर्दशा झाली आहे. .नवीन सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम अतिशय संथगतीने सुरू असून सहा महिन्यात केवळ सव्वाशे फुटाची सुरक्षा भिंत बांधली आहे. यामुळे आंबेडकरी समाजामध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे..शहराच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या दीक्षाभूमी परिसरात सध्या बांधकामाच्या टाकाऊ साहित्याचे व मातीचे मोठमोठे ढिगारे लागल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. दीक्षाभूमीच्या मुख्य प्रवेशद्वारालगत तसेच लक्ष्मीनगर चौकाजवळ फुटपाथ आणि पार्किंगची जागा पूर्णपणे अडवल्याने पायी जाणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..लक्ष्मीनगर ते दीक्षाभूमी हा मार्ग दिवसभर अत्यंत गजबजलेला असतो. शैक्षणिक संस्था आणि धम्माचे स्थळ असल्याने नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. मात्र, बाजूला असलेल्या फुटपाथवर असलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्यांमुळे पायी जाणाऱ्यांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. .यामुळे अपघाताची भीती व्यक्त केली जात आहे. दीक्षाभूमीवरील विकासकामांतर्गत सुरू असलेल्या भूमिगत पार्किंगच्या बांधकामाविरोधात अनुयायांनी १ जुलै २०२४ रोजी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर हे बांधकाम थांबवले होते. तेव्हापासून दीक्षाभूमीचा विकास रखडला आहे..येथील सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम मार्चमध्येच पूर्ण करायचे होते, परंतु एप्रिल उलटून गेला. मे महिनादेखील संपणार आहे, मात्र बांधकाम झाले नाही. स्टेजचे कामही ठप्प पडले आहे. तेव्हापासून बंद असलेली इतर विकासकामे आता नव्याने कधी सुरू होतील, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.