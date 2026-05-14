Nagpur District: कोदामेंढीत पाणीटंचाई चे गंभीर संकट; नदी-नाले आटले; पेंच धरणाचे पाणी सोडण्याची नागरिकांची मागणी

कोदामेंढी (मौदा): वाढत्या उष्णतेमुळे मौदा तालुक्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे संकट गडद होत चालले आहे. तापमानाने ४५ अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठल्याने नागरिक हैराण झाले असून नदी-नाले पूर्णपणे आटल्याने पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. .सूर नदीच्या पात्रात असलेल्या विहिरींवर अवलंबून असलेल्या वीस ते पंचवीस गावांमध्ये पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून नागरिकांसह पशुपक्ष्यांनाही पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.नदीपात्रात आणि बंधाऱ्यांमध्ये थेंबभरही पाणी नसल्याने विहिरी कोरड्या पडू लागल्या आहेत. पेंच धरणातून कालव्यात पाणी सोडल्यास या भागाला मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नदीपात्रातून होणारा मोठ्या प्रमाणातील वाळू उपसा आणि कमी होत चाललेली भूजल पातळी हीदेखील संकटाची प्रमुख कारणे असल्याचे जाणकार सांगतात..पूर्वी २० ते २५ फुटांवर लागणारे पाणी आता ५० ते ६० फुटांवर मिळत असल्याने शेतकरी आणि ग्रामस्थांची चिंता वाढली आहे. सिमेंटीकरणामुळे पाणी जमिनीत न मुरता थेट नाल्यांमधून नदीपात्रात आणि पुढे वैनगंगा नदीमार्गे समुद्रात वाहून जात असल्याने भूजल पुनर्भरणावर परिणाम होत आहे.'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' ही संकल्पना केवळ कागदावरच राहिल्याची टीका नागरिक करीत आहेत. दरम्यान, कोदामेंढी गावात मागील दोन दिवसांपासून तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे. गावातील तीन विहिरी आणि पाण्याच्या टाक्या असूनही मोटार बिघाड आणि पाईपलाईन फुटल्यामुळे पुरवठा खंडित झाला आहे..वाढती लोकसंख्या आणि उन्हाळ्याची तीव्रता लक्षात घेता पर्यायी व्यवस्था करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामसेवकांकडे दोन गावांची जबाबदारी असल्याने स्थानिक समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची नाराजीही व्यक्त होत आहे..सिमेंटीकरणामुळे भूजल पातळी घटलीगावोगावी सिमेंट रस्ते व नाल्या झाल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही. त्यामुळे भूजल पातळी कमी होत असून भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.कोदामेंढीत पाणीपुरवठा विस्कळीतमोटार बिघाड आणि पाईपलाईन फुटल्यामुळे गावातील पाणीपुरवठा खंडित झाला आहे. दुरुस्तीचे काम सुरू असले तरी नागरिकांना टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.