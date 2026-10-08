नागपूर

Vidarbha Monsoon: मॉन्सूनने घेतला विदर्भातून निरोप; एल निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे यंदा परतीचा पाऊसही बेपत्ता

Monsoon Withdraws From Vidarbha as El Nino Impacts Retreating Rain: परतीचा पाऊस यंदा गायबच? विदर्भातून मॉन्सूनची माघार, एल निनोचा मोठा प्रभाव
Monsoon Withdrawal From Vidarbha El Nino Effect Keeps Retreating Rain Away Raising Weather Concerns Across Maharashtra

Monsoon Withdrawal From Vidarbha El Nino Effect Keeps Retreating Rain Away Raising Weather Concerns Across Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: नैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मॉन्सूनची परतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असतानाच विदर्भातूनही अधिकृत निरोप घेतला आहे. एल-निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे यंदा मॉन्सूनने वैदर्भीयांची घोर निराशा केली. गेल्या दोन दशकांमध्ये पहिल्यांदाच नागपूर व विदर्भात कमी पावसाची नोंद करण्यात आली.

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