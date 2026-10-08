Vidarbha Monsoon: मॉन्सूनने घेतला विदर्भातून निरोप; एल निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे यंदा परतीचा पाऊसही बेपत्ता

नागपूर: नैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मॉन्सूनची परतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असतानाच विदर्भातूनही अधिकृत निरोप घेतला आहे. एल-निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे यंदा मॉन्सूनने वैदर्भीयांची घोर निराशा केली. गेल्या दोन दशकांमध्ये पहिल्यांदाच नागपूर व विदर्भात कमी पावसाची नोंद करण्यात आली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...शिवाय परतीच्या पावसानेही यावेळी दगा दिल्याने बळीराजाचे एकूणच गणित बिघडले आहे. यावर्षी दहा वर्षांत दुसऱ्यांदा उशिरा म्हणजेच २३ जूनला मॉन्सूनचे विदर्भात आगमन झाले होते. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात साधारण व जुलैच्या उत्तरार्धात धुवांधार बरसल्यानंतर वरुणराजाने ऑगस्टपाठोपाठ सप्टेंबरमध्येही दडी मारली. जुलैनंतर सर्वाधिक पावसाचा महिना मानल्या जाणाऱ्या ऑगस्टमध्ये तर नागपूर शहरात केवळ ७० मिलिमीटरच्या आसपास पावसाची नोंद झाली. .एक-दोन दिवसांचा अपवाद वगळता दोन महिने दमदार पाऊस बरसलाच नाही. परिणामतः यावर्षी नागपूरसह विदर्भातील धरणे ना काठोकाठ भरली, ना ही ओव्हरफ्लो झाली. अत्यल्प पावसामुळे नागपूर जिल्ह्यातील धरणे ऑक्टोबरमध्येच निम्म्यावर आली आहेत. आतापासूनच नद्या कोरड्या आतापासूनच नद्या कोरड्या पडू लागल्याने व जलाशयांची पातळी दिवसेंदिवस खोलवर जात असल्याने यंदाचा उन्हाळा किती भयानक राहील, याची कल्पनाही करवत नाही. कमी पावसाचा फटका शेतकऱ्यांना तर बसणार आहेच, शिवाय सर्वसामान्यांनाही पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार आहे. त्यामुळे यावर्षी पाण्याचे नियोजन करताना शासन व प्रशासनाचाही चांगलाच कस लागणार आहे..यंदाच्या अल्पवृष्टीचे परिणाम -यावर्षी मॉन्सूनचे दहा वर्षांत दुसऱ्यांदा विदर्भात उशिरा आगमन झाले -नागपूर जिल्ह्यात ३३ टक्के, तर विदर्भात २६ टक्के कमी पर्जन्यवृष्टी -अत्यल्प पावसामुळे नागपूर जिल्ह्यातील जलाशयांचा साठा निम्म्यावर -यंदाच्या उन्हाळ्यात उद्भवणार पिण्याच्या पाण्याचे भीषण संकट उद्भवणार -खरिपासह रब्बी पिकांनाही बसणार जबर फटका बसणार -‘ऑक्टोबर हिट’ सुरू, पुढे हिवाळ्याबाबत संशय नागपूर जिल्ह्यात ३३ टक्के कमी पाऊस प्रादेशिक हवामान विभागानुसार, १ जून ते ३० सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यात ३३ टक्के कमी पाऊस झाला आहे, जो २००९ नंतर सर्वात कमी म्हणजेच ६५४ मिमी पाऊस आहे. विदर्भातील आकडेवारीही चिंताजनक आहे. अकरा जिल्ह्यांमिळून सरासरीच्या २६ टक्के कमी पावसाची नोंद करण्यात आली..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा. ऑक्टोबरमध्येच पारा चाळिशीच्या घरात आजवरचा इतिहास बघितल्यास ऑक्टोबरमध्ये हमखास परतीचा पाऊस पडतो. मात्र एल निनोमुळे यंदा परतीचा पाऊसही गायब झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सूर्य उन्हाळाप्रमाणे तापू लागला असून, ‘ऑक्टोबर हिट’ दिवसेंदिवस कडक जाणवू लागली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पहिल्याच आठवड्यात विदर्भातील पारा चाळिशीला टेकला आहे. दिवसा तीव्र चटके बसत असून, रात्रीदेखील गरमी होत आहे. त्यामुळे वैदर्भीयांना गुलाबी थंडीसाठी सध्यातरी प्रतीक्षाच करावी लागणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. यामुळे पुढे प्रशासन व शासनाचा दुष्काळात चांगलाच कस लागणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.