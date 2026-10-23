नागपूर

Mosambi Prices: मोसंबीचे भाव घसरले; शेतकरी संकटात! उत्पादन खर्चही निघणे कठीण; दिवाळी अंधकारमय होण्याची चिन्हे

Mosambi Farmers : मोसंबीच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड आणि काटोल तालुक्यांतील उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. खत, औषधे, पाणी, फवारणी आणि मजुरीचा खर्चही भरून निघणे कठीण झाले आहे
Sweet lime farmers in Narkhed and Katol face mounting financial pressure as market prices decline.

Sweet lime farmers in Narkhed and Katol face mounting financial pressure as market prices decline.

esakal

मनोहर बेले
Updated on

अंबाडा: मोसंबीच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने नरखेड आणि काटोल तालुक्यांतील मोसंबी उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वर्षभर बागेच्या जोपासनेसाठी खत, औषधे, पाणी, फवारणी आणि मजुरीवर मोठा खर्च करावा लागतो. मात्र, अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने उत्पादन खर्चही भरून निघणे कठीण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Farmer
Price
farmer crop insurance
agricultural news
Farmer crop Crisis
Marathi News Esakal
www.esakal.com