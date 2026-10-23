Mosambi Prices: मोसंबीचे भाव घसरले; शेतकरी संकटात! उत्पादन खर्चही निघणे कठीण; दिवाळी अंधकारमय होण्याची चिन्हे

अंबाडा: मोसंबीच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने नरखेड आणि काटोल तालुक्यांतील मोसंबी उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वर्षभर बागेच्या जोपासनेसाठी खत, औषधे, पाणी, फवारणी आणि मजुरीवर मोठा खर्च करावा लागतो. मात्र, अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने उत्पादन खर्चही भरून निघणे कठीण झाले आहे..यंदा कापूस, तूर आणि सोयाबीन या पिकांमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत. मोसंबीचे पीक चांगले असतानाही कमी दरांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीची भीती सतावत आहे. मोसंबी विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर दिवाळी सणाचे नियोजन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यंदा आर्थिक कोंडी झाली आहे.मोसंबीला रास्त भाव मिळावा आणि शासनाने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..यावर्षी कापूस, तूर आणि सोयाबीन ही पिके हातातून गेली. मोसंबीवरच सर्व भिस्त आहे. पीक चांगले असले तरी भाव नसल्याने मोठ्या नुकसानीची शक्यता आहे.-युवा शेतकरी चारुदत्त ढोले, अंबाडायांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत नाराजी व्यक्त केली. सर्व पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर मोसंबीचा आधारही कमी बाजारभावामुळे हिरावला गेल्याचे ते म्हणाले.- वसंत चांडक, माजी सभापती, पंचायत समिती नरखेडमोसंबीच्या उत्पन्नावर पुढील नियोजन अवलंबून असल्याचे सांगितले. मात्र, पिकासाठी केलेला खर्च निघणेही अवघड झाल्याने दिवाळी साजरी करताना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.-प्रमोद बांगर -स्थानिय, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.