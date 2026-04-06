Nagpur News: खंडणीसाठी केले अपहरण तीन आरोपींना अटक; गिट्टीखदानमधील खुनाचा खुलासा

नागपूर: गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गवळीपुरा येथे राहणाऱ्या अथर्व दिलीप नन्नोरे ( वय १४) या मुलाचे अपहरण करून खून करणाऱ्या तीन आरोपींना गिट्टीखदान पोलिसांनी मध्यरात्री अटक केली. खंडणीची प्रकारातून तिघांनी हे हत्याकांड केल्याची माहिती समोर आली आहे..जयराम गोपाल यादव ( वय १९, रा. आयबीएम रोड, गिट्टीखदान), केतन ऊर्फ कुणाल रमेश शाहू ( वय २२, रा. कुतुबशहा मशीदजवळ, गिट्टीखदान), आयुष मोहन शाहू (वय १९, रा. शिवशंकर मंदिर, मानकापूर) अशी आरोपींची नावे आहेत. तिघेही भाजीपाल्याचा ठेला लावत असल्याची माहिती आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तिघेही अथर्वच्या वडिलांकडून भाजी खरेदी करायचे. त्यांच्याकडे यांची उधारीही होती. होलसेल भाजीविक्रेता असल्याने त्यांच्याकडे भरपूर पैसा असल्याची माहिती तिघांनाही होती. जय दररोज भाजी खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे जात असल्याने, अथर्व त्याला ओळखत होता. याचा फायदा घेत त्यांनी अथर्वच्या अपहरणाची योजना तीन दिवसांपूर्वी आखली. जयला त्याला आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली..तसेच आयुषने त्याचे टाटा एस वाहन आणले. घटनेच्या दिवशी आयुष आणि कुणाल हे टाटा एस घेऊन उभे होते. हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीतून अथर्व आईस्क्रीम आणण्यासाठी बाहेर पडल्यानंतर त्याला जयने हेरले. त्याला वाहनाजवळ नेताच तिघांनी आत टाकले. तो आरडाओरड करेल म्हणून त्याचे तोंड बांधले. त्यानंतर त्याला गोरेवाडा येथे घेऊन गेले. त्यानंतर गिट्टीखदान परिसरात राडा झाल्याने ते घाबरले. त्यातून गोरेवाडा येथे कपड्याने गळा दाबून अथर्वचा खून केला. यानंतर रात्री गाडी तेथे बाजूस ठेऊन सर्वजण घरी गेले. दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी ( ता. ३) दुपारी जय आणि कुणाल यानी अथर्वचा मृतदेह पुलावर कोपऱ्यात फेकून पसार झाले..सीसीटीव्हीतून आले सत्य समोरअथर्व बेपत्ता झाल्यावर पोलिसांनी गिट्टीखदान ते चोहुबाजूने सीसीटीव्ही ची तपासणी सुरू केली. अथर्वचा मृतदेह सापडल्यावर पोलिसांनी त्या दिशेने तपास सुरू केला असता, त्यांना अपहरण झालेल्या वेळेत एक टाटा एस त्या दिशेने जाताना आढळून आली. त्यातून आयुषची कसून चौकशी केली असता त्याने याबाबत खुलासा केला. यानंतर पोलिसांनी जय आणि कुणाल ला अटक केली. पोलिसांनी त्यांचे वाहनही जप्त केले आहे. ही कामगिरी गिट्टीखदान पोलिसांच्या तपास पथकासह गुन्हेशाखेच्या पथकाने केली..मृतदेह फेकल्यावर धुतले वाहनतिघांनीही अथर्वचा खून केल्यावर त्याचा मृतदेह कळमेश्वर रेल्वेक्रॉसिंग उड्डाणपुलावर फेकला. त्यानंतर कुणाला शंका येऊ नये यासाठी त्याने त्याचे वाहन धुतले.