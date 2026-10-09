Cyber Crime :मोबाइल हॅक करून पाच मिनिटांत खात्यातून १.७८ लाख रुपये लंपास

नागपूर, : मोबाइल हॅक करून बँक खात्यातून अवघ्या पाच मिनिटांत १ लाख ७८ हजार ८८७ रुपये परस्पर लंपास केल्याची घटना बेलतरोडी परिसरात उघडकीस आली. याप्रकरणी शाखा व्यवस्थापकाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, विकास उमेशकुमार (वय ४०, रा. जयंतीनगरी ६, बेसा रोड) हे गणेशपेठ येथील एका कंपनीत शाखा व्यवस्थापक आहेत. दोन सप्टेंबरला सकाळी ९.५३ वाजता त्यांच्या एचडीएफसी बँक खात्यातून चार व्यवहार झाले. त्यात ५५ हजार, ६७ हजार ८८७, ५० हजार आणि ५ हजार ९०० रुपये असे एकूण १ लाख ७८ हजार ८८७ रुपये परस्पर वळते करण्यात आले. तीन सप्टेंबरला मोबाईलवरील संदेश तपासताना हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. .त्यांनी तत्काळ बँकेच्या ग्राहक सेवेशी संपर्क साधून खाते बंद केले. तसेच सायबर हेल्पलाइन १९३० वर तक्रार नोंदविली. फसवणुकीची रक्कम अॅक्सिस बँकेतील दोन खात्यांमध्ये वळविण्यात आल्याचे तपासात समोर आले. रक्कम परत न मिळाल्याने त्यांनी बेलतरोडी पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम आणि विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.