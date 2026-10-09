नागपूर

Cyber Crime :मोबाइल हॅक करून पाच मिनिटांत खात्यातून १.७८ लाख रुपये लंपास

Nagpur Mobile Hacking, ₹1.78 Lakh Bank Fraud, Cyber Crime — नागपूरच्या बेलतरोडी परिसरात मोबाइल हॅकिंगद्वारे बँक खात्यातून पाच मिनिटांत १ लाख ७८ हजार ८८७ रुपये वळते केल्याची घटना उघडकीस आली.
Nagpur police investigate a case involving an alleged ₹1.78 lakh bank fraud linked to mobile hacking.

Nagpur police investigate a case involving an alleged ₹1.78 lakh bank fraud linked to mobile hacking.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर, : मोबाइल हॅक करून बँक खात्यातून अवघ्या पाच मिनिटांत १ लाख ७८ हजार ८८७ रुपये परस्पर लंपास केल्याची घटना बेलतरोडी परिसरात उघडकीस आली. याप्रकरणी शाखा व्यवस्थापकाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे

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