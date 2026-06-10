Nagpur: ऑनलाइन लॉटरी जुगारावर छापा; तिघांना अटक :लालगंज भागात कारवाई

नागपूर: शांतीनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ऑनलाइन लॉटरी जुगार अड्ड्यावर गुन्हेशाखा युनिट क्र. ३ च्या पथकाने छापा टाकून तीन आरोपींना अटक केली. त्यांच्याकडून २ लाख ९३ हजार ७४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..गुन्हेशाखेचे पथक परिसरात पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना शांतीनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील लालगंज, चकना चौक येथे शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या ऑनलाइन लॉटरीद्वारे जुगार सुरू असल्याची माहिती मिळाली..Shivam Associates Scam : 'शिवम'मध्ये महाराष्ट्रातील 10 हजार लोकांचे पैसे बुडाले? 'सीआयडी'च्या रडारवर सनी लिओनी, 2400 कोटींचा घोटाळा नेमका काय आहे?.त्यानंतर पथकाने पंचांसमक्ष छापा टाकला. येथून सचिन दिलीप रहांगडाले (वय २१) आणि अनिकेत मोरेश्वर वकालकार (वय २१ दोन्ही रा. नवीननगर, भवानी मंदिरजवळ, पारडी) यांना अटक केली..दोघेही सागर लीलाधर धनजोडे याच्याशी संगनमत करून, स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी लोकांकडून पैसे स्वीकारून हार-जीतचा जुगार खेळवताना रंगेहात आढळून आले..Titan Success Story: टायटनच्या यशाचा खरा हीरो! TIDCO च्या एका निर्णयाने आज दिली 1 लाख कोटींची कमाई.छाप्यात आरोपींच्या ताब्यातून १ हजार ८३० रुपये रोख, ७ वेगवेगळ्या गेमिंग मशीन, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कॅनर, सीपीयू, की-बोर्ड, २ मोबाइल फोन आणि इतर साहित्य असा एकूण २ लाख ९३ हजार ७४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..याप्रकरणी आरोपींविरुद्ध शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील कारवाईसाठी त्यांना शांतीनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पोलिस निरीक्षक अतुल मोहनकर व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.