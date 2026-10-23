Cyber Fraud: प्रापर्टी डीलरची पावणेपाच लाखांनी फसवणूक; सायबर चोरट्याकडून खात्यातून रक्कम लंपास

नागपूर : ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक करून हुडकेश्वरमधील प्रॉपर्टी डीलरच्या दोन बँक खात्यांतून चार लाख ७३ हजार रुपये परस्पर वळविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी हुडकेश्वर पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..रोशन मधुकरराव सवाने (वय ४५, रा. हुडकेश्वर) यांनी याबाबत तक्रार दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, २६ सप्टेंबरला सायंकाळी सवाने यांच्या मोबाईलवर बँक खात्यातून पैसे वजा झाल्याचे संदेश आले. त्यानंतर त्यांनी खात्यांची तपासणी केली असता, दोन्ही बँक खात्यांतून त्यांच्या परवानगीशिवाय रक्कम हस्तांतरित झाल्याचे दिसले. सवाने यांच्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या खात्यातून दोन लाख आणि एक लाख ८३ हजार रुपये, तसेच, आयडीबीआय बँकेच्या खात्यातून ९० हजार रुपये हस्तांतरित करण्यात आले..Grape Trade Fraud: द्राक्ष विक्री व्यवहारात २० लाखांची फसवणूक;नागपूरच्या निर्यातदाराला मुंबईच्या दलालाने घातला गंडा.एकूण चार लाख ७३ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. या प्रकरणी सवाने यांनी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टलवरही तक्रार नोंदविली. त्यानंतर हुडकेश्वर पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.