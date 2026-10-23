नागपूर

Cyber Fraud: प्रापर्टी डीलरची पावणेपाच लाखांनी फसवणूक; सायबर चोरट्याकडून खात्यातून रक्कम लंपास

Online Banking Fraud : नागपूरच्या हुडकेश्वरमधील प्रॉपर्टी डीलरच्या दोन बँक खात्यांतून परवानगीशिवाय ४ लाख ७३ हजार रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. या प्रकरणी हुडकेश्वर पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
A Nagpur property dealer reported an alleged cyber fraud involving ₹4.73 lakh transferred from two bank accounts.

A Nagpur property dealer reported an alleged cyber fraud involving ₹4.73 lakh transferred from two bank accounts.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक करून हुडकेश्वरमधील प्रॉपर्टी डीलरच्या दोन बँक खात्यांतून चार लाख ७३ हजार रुपये परस्पर वळविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी हुडकेश्वर पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

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