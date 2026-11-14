Nagpur Road Safety: ‘हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही’ धोरण राबवा ;न्या. अभय सप्रे ; वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना

नागपूर : हेल्मेट आणि सीटबेल्टचा वापर अनिवार्य करावा. त्याशिवाय शासकीय कार्यालये, उद्योग समूह आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश बंदी करावी. यासोबतच ‘हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही’ यासारख्या धोरणांचा प्रभावी वापर करावा, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी दिले.जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित नागपूर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार, वाहतूक पोलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर, महापालिकेच्या मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. .न्यायमूर्ती सप्रे म्हणाले, केवळ नियम न करता त्यांची अंमलबजावणी आणि व्यापक जनजागृती होणे गरजेचे आहे.त्यामुळे, या सर्व उपाययोजनांवर तातडीने कार्यवाही करून येत्या डिसेंबरपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिले. देशात दरवर्षी होणाऱ्या सुमारे पाच लाख रस्ते अपघातांमध्ये दोन लाख निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागतो. हे मृत्यू रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असून, नागपूर जिल्ह्यातील अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे ते म्हणाले..अपघातप्रवण नऊ जिल्ह्यांत नागपूरदेशातील सर्वाधिक अपघातप्रवण शंभर जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांचा समावेश असून, त्यात नागपूर जिल्ह्याचाही समावेश आहे. शहरापेक्षा ग्रामीण भागात अपघातांचे प्रमाण अधिक असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. जपानच्या धर्तीवर जिल्ह्यातही अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, तसेच अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी आरोग्य विभागाने जवळच्या रुग्णालयांत तत्काळ उपचारांची व्यवस्था करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केली..अपघातांची प्रमुख कारणे आणि उपाययोजनाबैठकीतील सादरीकरणातून अरुंद रस्ते, जड वाहनांची वर्दळ, बेशिस्त वाहन चालविणे आणि पथदिव्यांचा अभाव ही अपघातांची प्रमुख कारणे समोर आली. शहरात सुमारे तीन हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून, विविध उपाययोजना आणि जनजागृतीमुळे अपघात व मृत्यूंच्या प्रमाणात घट होत असल्याची माहिती यावेळी पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.