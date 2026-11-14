Nagpur News: चार वर्षांत पाणीगळतीत १३.३७ टक्क्यांनी घट ;८,९२० अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई : पाणीचोरी रोखण्यासाठी धडक मोहीम

नागपूर : शहरातील पाणीगळती, अनधिकृत नळजोडण्या आणि पाणीचोरीला आळा घालण्यासाठी महानगरपालिकेने राबविलेल्या उपाययोजनांमुळे जलहानीत लक्षणीय घट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. २०२२-२३ मध्ये ४४.५७ टक्के असलेली विनामहसुली पाण्याची टक्केवारी (एनआरडब्ल्यू) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ३१.२० टक्क्यांवर आली आहे. चार वर्षांत १३.३७ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल ८,९२० अनधिकृत, दुहेरी आणि मीटर बसविण्यापूर्वी घेतलेल्या नळजोडण्या आढळल्या आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर नुकत्याच झालेल्या सादरीकरणात महापालिकेने ही आकडेवारी मांडली. शहरातील जलसाठ्यांमधील घटती पाणीपातळी आणि भविष्यातील वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेता पाणी बचतीच्या उपाययोजनांना गती देण्यात येत आहे..बावनकुळे यांच्यापुढे केलेल्या सादरीकरणानुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या सहा महिन्यांत शहरात दररोज सरासरी ७७३.०१ दशलक्ष घनलिटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा करण्यात आला. त्यापैकी केवळ ५३१.८५ एमएलडी पाण्याचे बिलिंग झाले. म्हणजेच पुरवठा झालेल्या पाण्यापैकी सुमारे ३१.२० टक्के पाणी महसुलाच्या नोंदीत आलेले नाही. यात गळती, अनधिकृत वापर आणि मोजमापातील त्रुटींचा समावेश आहे.महापालिकेच्या वर्षनिहाय आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ मध्ये ४४.५७ टक्के असलेला एनआरडब्ल्यू २०२३-२४ मध्ये ४४.३२ टक्के, २०२४-२५ मध्ये ४२.७८ टक्के आणि २०२५-२६ मध्ये ३४.७९ टक्क्यांवर आला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ती आणखी कमी होऊन ३१.२० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. महापालिकेच्या अंदाजानुसार, प्रस्तावित जलसंवर्धन उपाययोजनांमधून दररोज एकूण २७.७ एमएलडी म्हणजेच २ कोटी ७७ लाख लिटर पाण्याची बचत होऊ शकते. शहरातील पाण्याची वाढती गरज आणि जलसाठ्यांवरील ताण लक्षात घेता जलहानी कमी करण्यासाठी या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत..८,९२० अनधिकृत कनेक्शन उघडऑरेंज सिटी वॉटर लिमिटेड आणि महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाने संयुक्तपणे ही मोहीम राबविली. त्यात ४,०९८ अनधिकृत नळजोडण्या, ४,४७६ दुहेरी जोडण्या आणि मीटर बसविण्यापूर्वी घेतलेल्या ३४६ जोडण्या आढळल्या. अशा एकूण ८,९२० जोडण्यांची नोंद करण्यात आली आहे. या जोडण्या नियमित करण्यासाठी नोंदणी शिबिरे आणि पाणीमीटर बसविण्याची विशेष मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाधिक ग्राहकांना अधिकृत बिलिंग व्यवस्थेत आणणे आणि प्रत्यक्ष पाणीवापराची अचूक नोंद ठेवणे हा त्यामागील उद्देश आहे.१७६ व्यावसायिक जोडण्या खंडितअनधिकृत व्यावसायिक नळजोडण्यांविरुद्धही कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १७६ जोडण्या खंडित करण्यात आल्या असून, त्यातून दररोज अंदाजे ०.१८ एमएलडी पाण्याची बचत होण्याचा अंदाज आहे. आणखी २४ अनधिकृत जोडण्या खंडित करण्यासाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यातून अतिरिक्त ०.०२ एमएलडी पाण्याची बचत अपेक्षित आहे..गळती रोखण्यासाठी दुरुस्तीवर भरपाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती रोखण्यासाठी महापालिकेने १०८ ठिकाणी जलवाहिन्यांची गळती दुरुस्त केली आहे. तसेच बांधकाम व अन्य यंत्रणांकडून खोदकाम करताना जलवाहिन्यांचे नुकसान झाल्याच्या १५२ प्रकरणांत दुरुस्ती करण्यात आली. यापुढे खासगी व बांधकाम संस्थांना खोदकामापूर्वी महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. खोदकामाच्या वेळी पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रतिनिधीची उपस्थितीही सुनिश्चित केली जाणार आहे. याशिवाय नादुरुस्त पाणीमीटर बदलून त्याऐवजी आधुनिक व अचूक मोजमाप करणारे मीटर बसविणे, तसेच घरोघरी जाऊन जोडण्यांची तपासणी करण्याचे नियोजन आहे. या उपाययोजनांमुळे पाणीवापराचे अचूक मोजमाप होऊन बिलिंगमधील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे..पाणी गळतीचा वर्षनिहाय आलेख आर्थिक वर्ष पाणी गळती (टक्क्यांत)२०२२-२३ ४४.५७२०२३-२४ ४४.३२२०२४-२५ ४२.७८२०२५-२६ ३४.७९२०२६-२७ (एप्रिल-सप्टेंबर) ३१.२०अनधिकृत जोडण्यांचा तपशीलअनधिकृत जोडण्या - ४,०९८दुहेरी जोडण्या- ४,४७६मीटरपूर्व जोडण्या- ३४६एकूण- ८,९२०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.