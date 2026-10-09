Water Supply: तीन दिवसांपासून पाण्यासाठी वणवण ;शटडाऊनची मुदत संपली, तरी कामे अपूर्ण; नागरिक संतापले

नागपूर,: महानगरपालिका आणि ओसीडब्ल्यू कंपनीच्या ढिम्म व अनियोजित कारभाराचा फटका पुन्हा एकदा नागपूरकरांना बसला आहे. विविध दुरुस्ती व सुधारणांच्या कामांसाठी ६ ऑक्टोबरपासून घेण्यात आलेल्या शटडाऊनची मुदत संपूनही कामे पूर्ण न झाल्याने गुरुवारी शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा ठप्प राहिला..गेल्या तीन दिवसांपासून पाण्यासाठी नागरिकांची वणवण सुरू असून, मनपा आणि ओसीडब्ल्यूच्या कारभाराविरोधात नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आहे. पेंच-४ जलशुद्धीकरण केंद्रावर ३६ तास, पेंच-१ केंद्रावर १८ तास, तर नवेगाव-खैरी फीडरवर पाच तासांचा शटडाऊन घेण्यात आला होता..६ आणि ७ ऑक्टोबरदरम्यान कामे पूर्ण करून ८ ऑक्टोबरच्या सकाळपासून पाणीपुरवठा सुरळीत होणे अपेक्षित होते. मात्र, नियोजित वेळेत कामे पूर्ण न झाल्याने धंतोली, लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, जरीपटका, सक्करदरा, खामला, प्रतापनगर आणि सेमिनरी हिल्ससह पूर्व व दक्षिण नागपुरातील अनेक भागांमध्ये जलकुंभातून पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही..मनपा व ओसीडब्ल्यूने पूर्वी गुरुवारी दुपारी १२ वाजतापासून पाणीपुरवठा सुरळीत होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. नंतर ती मुदत वाढवून सायंकाळी ४ वाजतापर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत होणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु त्यानंतरही नळाला पाणीच न आल्याने नागरिकांचे दैनंदिन नियोजन कोलमडले.पिण्याच्या आणि घरगुती वापराच्या पाण्यासाठी नागरिकांना बोअरवेल, विहिरी तसेच अन्य स्रोतांचा आधार घ्यावा लागला. ज्यांच्याकडे पर्यायी व्यवस्था नाही, त्यांची तारांबळ उडाली..टँकर सेवाही ठप्पशटडाऊनच्या निर्धारित कालावधीत पाण्याच्या टँकरची मागणी झाली नसल्याने ओसीडब्ल्यूकडून टँकरची व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. मात्र, कामे लांबल्याने गुरुवारी अचानक टँकरची मागणी वाढली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून टँकरसाठी फोनाफोनी सुरू झाली; मात्र मागणीच्या तुलनेत टँकर उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही भटकंती करावी लागली.नियोजन करूनही नागरिकांची फरफटशटडाऊनची पूर्वसूचना मिळाल्याने नागरिकांनी दोन दिवस पाण्याचा जपून वापर केला. मात्र, निर्धारित कालावधी संपल्यानंतरही पाणीपुरवठा सुरू न झाल्याने नागरिकांची सहनशीलता संपली. कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी संतप्त नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.