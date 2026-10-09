नागपूर

Water Supply: तीन दिवसांपासून पाण्यासाठी वणवण ;शटडाऊनची मुदत संपली, तरी कामे अपूर्ण; नागरिक संतापले

Nagpur Water Supply Disruption, OCW Shutdown, Water Shortage — नागपूरमध्ये दुरुस्तीच्या कामांसाठी घेतलेल्या शटडाऊननंतरही पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला.
Nagpur residents face water shortages after repair work delays disrupt the scheduled water supply.

Nagpur residents face water shortages after repair work delays disrupt the scheduled water supply.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर,: महानगरपालिका आणि ओसीडब्ल्यू कंपनीच्या ढिम्म व अनियोजित कारभाराचा फटका पुन्हा एकदा नागपूरकरांना बसला आहे. विविध दुरुस्ती व सुधारणांच्या कामांसाठी ६ ऑक्टोबरपासून घेण्यात आलेल्या शटडाऊनची मुदत संपूनही कामे पूर्ण न झाल्याने गुरुवारी शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा ठप्प राहिला.

Loading content, please wait...
Nagpur
water
Water Scarcity
Water Bill
Water Conservation
water access inequality
Marathi News Esakal
www.esakal.com