नागपूर

Nagpur: पती गणेशच्या सुपारी दिली अमनला, पत्नीनेच काढला काटा

Wife Allegedly Hires Killers for Husband: नागपूर हत्याकांड, पत्नी सुपारी प्रकरण, गणेश बोरकर या परिवाराने पत्नीसह जोडला संलग्न केली असून मुख्य सूत्रधाराचा शोध सुरू आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: भांडेवाडी परिसरात पत्नीनेच एक लाख रुपयांची सुपारी देऊन गुन्हेगार पतीची हत्या घडवून आणली. पती आपला खून करणार असल्याच्या भीतीने तिने हे पाऊल उचलले. गुन्हे शाखेने पत्नीसह एका भाडोत्री गुंडाला अटक केली आहे.

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