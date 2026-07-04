Nagpur: पती गणेशच्या सुपारी दिली अमनला, पत्नीनेच काढला काटा

नागपूर: भांडेवाडी परिसरात पत्नीनेच एक लाख रुपयांची सुपारी देऊन गुन्हेगार पतीची हत्या घडवून आणली. पती आपला खून करणार असल्याच्या भीतीने तिने हे पाऊल उचलले. गुन्हे शाखेने पत्नीसह एका भाडोत्री गुंडाला अटक केली आहे..मनीषा गणेश बोरकर उर्फ मनीषा शांताराम पारधी बोरकर (वय ३७) आणि अभिजित साखरे (वय २९ रा. कन्हान) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. यातील मुख्य आरोपीसह दोघे फरार आहेत. मृतक गणेशवर गंभीर स्वरूपाचे एकूण १८ गुन्हे होते. त्याला तडीपारही केले होते. त्याने एका पाच वर्षीय मुलीवर अत्याचार केला होता. नंतर तिचा मृत्यू झाला. २०२४ मध्ये त्याने पत्नी मनीषावरही चाकूने हल्ला करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी वाठोडा ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद आहे..Wardha: खासगी जमिनीवर सार्वजनिक रस्ता अन् शाळा कशी ? उच्च न्यायालयाचा राज्य शासनाला प्रश्न.पती वारंवार मारहाण करीत असल्याच्या कारणाने मनीषा त्रस्त झाली होती. मनीषा ही गणेशची दुसरी पत्नी आहे. गणेशपासून तिला दोन मुली एक आणि मुलगा झाला आहे. मुले मोठी होत असतानाही गणेशच्या वागण्यात कुठलाच बदल झाला नव्हता. वर्षभऱ्यापूर्वी मनीषा त्याला सोडून दुसरीकडे राहायला गेली. काही दिवस ती माहेरी राहीली. नंतर ती अवैध दारू विकायची..Petrol-Diesel-CNG Price: 4 जुलैचे अपडेटेड दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?.वार झेलत एक किमी पळालाअमन साथीदारासोबत खून करण्यासाठी हुनमाननगरात पोहोचला. गणेश या आरोपींना सांभाळणार नाही, याची मनीषाला खात्री होती. त्यामुळे आधी त्याच्या डोळ्यात तिखट टाकायचे, असे ठरले. त्यानुसार आरोपींनी कन्हान येथून तिखट खरेदी करून आणले होते. गणेश दिसताच आरोपींनी त्याच्या डोळ्यात तिखट फेकले नंतर त्याच्यावर चाकूने सपासप वार केले. तरीही गणेश त्यांना सांभाळत नव्हता. त्याने चाकू पकडून हिसकण्याचा प्रयत्न केला. नंतर स्वतःला वाचविण्यासाठी एक किमी अंतरापर्यंत पळत गेला. डोळ्याची आग होत असल्याने कमकुवत झाल्याने अखेर त्याच्यावर आरोपी तुटून पडले. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक विनायक गोल्हे आणि त्यांच्या पथकाने आरोपीला अटक केली. दोन्ही आरोपींना भांडेवाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिले..'गणेश, तुझा मर्डर मीच करणार'मुले शिकत असतानाही गणेश तिला ठार मारण्याच्या तयारीत होता. त्यामुळे मनीषानेही त्याला मारण्याचा कट रचला. 'गणेश, तुझा मर्डर मीच करणार' अशी धमकीही त्याला दिली होती. घटनेच्या महिनाभरापूर्वी तिने मुख्य आरोपी अमनशी संपर्क साधला. त्याला गणेशला संपविण्यासाठी एक लाखांत सुपारी दिली. ५० हजार रुपये अॅडव्हॉन्स दिले. अमनने साथीदार गोळा केले. भांडेवाडी परिसरात रेकी सुद्धा करून गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.