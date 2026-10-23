Wildlife Water Conservation: जलस्रोत आटले; वन्यजीवांसाठी बंधाऱ्यांचा आधार;पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या चोरबाहुली वनपरिक्षेत्रात जलसंधारणाची कामे सुरू

ललित कनोजेशितलवाडी: यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने जंगलातील नैसर्गिक जलस्रोतांच्या पाणीपातळीत घट झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच अनेक जलस्रोत कोरडे पडू लागल्याने आगामी उन्हाळ्यात वन्यजीवांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पेंच व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत चोरबाहुली वनपरिक्षेत्रात वन विभागाने जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे..जंगलातील नैसर्गिक जलस्रोत आटल्यास वन्यप्राण्यांना पाण्याच्या शोधात भटकंती करावी लागते. अनेकदा पाण्याच्या शोधात वन्यजीव जंगलाबाहेर पडण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी वन विभागाकडून कृत्रिम पाणवठ्यांमध्ये पाणी भरण्यासह पावसाचे पाणी अडवून साठविण्यावर भर दिला जात आहे..चोरबाहुली वनपरिक्षेत्रात जलसंवर्धनासाठी किरंगीसर्रा, बाजारकुंड आणि छत्रापूर येथे वनराई बंधारे उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या बंधाऱ्यांमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यास मदत होणार असून, वनक्षेत्रातील जलसंधारणाला चालना मिळणार आहे. यामुळे आगामी उन्हाळ्यात वन्यजीवांसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे..साधारणपणे फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात कृत्रिम पाणवठ्यांमध्ये पाणी भरण्याची व्यवस्था केली जाते. मात्र, यंदा कमी पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता वन विभागाने आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन सुरू केले आहे.श्रमदानातून वन्यजीव संवर्धनाचा संदेशवन्यजीवांचे संरक्षण, नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन या उद्देशाने चोरबाहुली वनपरिक्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचारी आणि हंगामी मजूर श्रमदानातून या उपक्रमात सहभागी झाले आहेत. सामूहिक प्रयत्नांतून राबविण्यात येणारा हा उपक्रम वन्यजीव संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.