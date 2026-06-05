नागपूर

Ganja Seized : माथनी टोल प्लाझावर २.६१ कोटींचा गांजा जप्त; डीआरआयची कारवाई, दोघांना अटक, आंतरराज्यीय रॅकेट उद्ध्वस्त

अमली पदार्थ तस्करीविरोधातील मोठ्या कारवाईत डीआरआय नागपूर प्रादेशिक पथकाने आंतरराज्यीय तस्करी रॅकेट केले उद्ध्वस्त.
Ganja Seized

Ganja Seized

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - अमली पदार्थ तस्करीविरोधातील मोठ्या कारवाईत महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) नागपूर प्रादेशिक पथकाने आंतरराज्यीय तस्करी रॅकेट उद्ध्वस्त करीत, माथनी टोल प्लाझा येथे २ कोटी ६१ लाख रुपये किमतीचा तब्बल ५२२ किलो गांजा जप्त केला. या प्रकरणी दोघांना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
toll plaza
Arrested