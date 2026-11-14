नागपूर

Nagpur News: स्मार्ट मीटरमुळे सात महिन्यांत १० कोटींची बचत; महावितरणचा दावा ; दिवसासाठी बिलात सूट

Smart TOD Meter Benefits : नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांतील घरगुती वीज ग्राहकांनी स्मार्ट टीओडी मीटरच्या माध्यमातून सात महिन्यांत १०.३७ कोटी रुपयांची बचत केल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.
Smart TOD electricity meters help domestic consumers in Nagpur and Wardha save on electricity bills through daytime usage discounts.

Smart TOD electricity meters help domestic consumers in Nagpur and Wardha save on electricity bills through daytime usage discounts.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: स्मार्ट टीओडी मीटरच्या माध्यमातून नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांतील घरगुती वीज ग्राहकांनी सात महिन्यांत १० कोटी ३७ लाख रुपयांची बचत केल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.

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