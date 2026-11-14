Nagpur News: स्मार्ट मीटरमुळे सात महिन्यांत १० कोटींची बचत; महावितरणचा दावा ; दिवसासाठी बिलात सूट

नागपूर: स्मार्ट टीओडी मीटरच्या माध्यमातून नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांतील घरगुती वीज ग्राहकांनी सात महिन्यांत १० कोटी ३७ लाख रुपयांची बचत केल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. .महावितरणकडून सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वीज वापरणाऱ्या स्मार्ट मीटरधारकांना प्रती युनिट ८५ पैशांची सवलत दिली जात आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील ग्राहकांनी ८ कोटी ८५ लाख ९९ हजार ५४९ रुपयांची, तर वर्धा जिल्ह्यातील ग्राहकांनी १ कोटी ५१ लाख ८ हजार १५ रुपयांची बचत केली..ऑक्टोबर महिन्यात दोन्ही जिल्ह्यांतील ५ लाख १ हजार ५७२ ग्राहकांना एकूण १ कोटी ४३ लाख ७० हजार २७३ रुपयांची सवलत मिळाली असल्याची माहिती महावितरणने दिली.दिवसा उपलब्ध होणाऱ्या सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी ही सवलत दिली जात आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार मिळणारी सवलत नजीकच्या काळात प्रती युनिट एक रुपयापर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे..महावितरणच्या मोबाइल ॲपवर ग्राहकांना दर तासाचा आणि दिवसाचा वीज वापर पाहता येतो. त्यामुळे वीज वापराचे नियोजन करणे शक्य होते.स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्याचे नागपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी स्पष्ट केले. मीटरमुळे वीज बिल वाढते हा दावा निराधार असल्याचे सांगत त्यांनी ग्राहकांना गैरसमजांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.