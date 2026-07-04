नागपूर

Wardha: खासगी जमिनीवर सार्वजनिक रस्ता अन् शाळा कशी ? उच्च न्यायालयाचा राज्य शासनाला प्रश्न

High Court Questions Use of Private Land for Public Road: वर्ध्यात खासगी शेतजमिनीवर सार्वजनिक रस्ता आणि जिल्हा परिषद शाळा उभारल्याच्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
Wardha

Wardha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शेतकऱ्याच्या खासगी जमिनी सार्वजनिक रस्त्यासाठी अन् जिल्हा परिषदेच्या शाळेसाठी कशा वापरल्या, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला. प्रशासनाने भूसंपादन न करता आणि कोणतीही नुकसानभरपाई न देता या जमिनी वापरल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. न्यायालयाने राज्य शासन, ऊर्जा मंत्रालय, वर्धेचे जिल्हाधिकारी आणि इतर प्राधिकरणांना नोटीस बजावत २७ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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