Wardha: खासगी जमिनीवर सार्वजनिक रस्ता अन् शाळा कशी ? उच्च न्यायालयाचा राज्य शासनाला प्रश्न

नागपूर: शेतकऱ्याच्या खासगी जमिनी सार्वजनिक रस्त्यासाठी अन् जिल्हा परिषदेच्या शाळेसाठी कशा वापरल्या, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला. प्रशासनाने भूसंपादन न करता आणि कोणतीही नुकसानभरपाई न देता या जमिनी वापरल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. न्यायालयाने राज्य शासन, ऊर्जा मंत्रालय, वर्धेचे जिल्हाधिकारी आणि इतर प्राधिकरणांना नोटीस बजावत २७ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..या प्रकारावर वर्धा जिल्ह्यातील जांब (ता. समुद्रपूर) येथील शेतकरी सुमन नामदेवराव झाडे, साहेबराव नामदेवराव झाडे यांच्यासह अन्य चारशेतमालकांनी अॅड. शिल्पा गिरटकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती रोहीत जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली..Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray : एकनाथ शिंदे रुग्णालयात तरीही 'ऑपरेशन टायगर'; ठाकरे गटाच्या उपनेत्या शुभांगी पाटील शिंदे सेनेत.याचिकेनुसार, जांब येथील गट क्रमांक ७७ व ३४६ या शेतीचे ते संयुक्त मालक आहेत. सुरुवातीला त्यांच्या शेतातून केवळ पायवाट होती. मात्र, २००२-०३ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत या पायवाटेचे सुमारे पाच ते सहा फूट रुंदीच्या रस्त्यात रूपांतर करण्यात आले. त्यानंतर २०१७मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याचे डांबरीकरण केले..याचिकाकर्त्यांनी २००६ पासून विविध शासकीय अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा हरकती व निवेदने सादर करून भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याची आणि नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही या संदर्भात पत्रव्यवहार केला आणि संयुक्त पाहणी अहवालात रस्त्याचे अस्तित्व नोंदविण्यात आले. तसेच, भूमिअभिलेख विभागाच्या मोजणी नकाशातही संबंधित सर्वेक्षण क्रमांकातील काही भाग रस्त्यासाठी वापरण्यात आल्याचे नमूद आहे. तरीही आजपर्यंत भूसंपादनाची कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसून नुकसानभरपाईही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतीचा ताबा, वापर आणि उत्पन्नाचे नुकसान झाल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली..Khadakwasala Dam Water : खडकवासला प्रकल्पातील धरणांत अर्धा टीएमसी पाणी वाढ.कंपन्यांतर्फे रस्त्याचे रुंदीकरणपरिसरात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आल्यानंतर जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी संबंधित कंपन्यांनी हा रस्ता अधिक रुंद करून दुरुस्तीची कामे केली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीवरील वृक्ष तोडण्यात आली. तसेच, त्यांच्या शेतजमिनीचा मोठा भाग रस्ता, घरकुल योजना आणि जिल्हा परिषद शाळेसाठी वापरण्यात आल्याचेही याचिकेत नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.