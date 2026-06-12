Yavatmal News : सहकार क्षेत्रात खळबळ! जिल्हा बँकेतील संशयास्पद व्यवहारांवर चौकशीचे आदेश

यवतमाळ - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक अनियमितता आणि नियमबाह्य व्यवहारांच्या तक्रारींची दखल घेत विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन यांनी शुक्रवारी (ता. १२) चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीसाठी नांदगाव खंडेश्वर येथील सहायक निबंधक सचिन पतंगे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..आदेशानुसार बँकेकडे कर्जवाटपाचे कोणतेही ठोस नियोजन नसताना वार्षिक ९.५० टक्के व्याजदराने विशेष ठेव योजना राबवून सुमारे १८० कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात आल्या. मात्र, या ठेवींमधील तब्बल ४० कोटी रुपये राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये केवळ ७ टक्के व्याजदराने सुरक्षा ठेव म्हणून ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे बँकेला ठेवीदारांना दरवर्षी सुमारे २४ कोटी रुपयांचे व्याज द्यावे लागणार असून, या व्यवहारामुळे बँकेच्या आर्थिक हितालाच फटका बसल्याची चर्चा आहे..याशिवाय, ओम कॉलनी शाखेतील तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक प्रवीण दुधे यांनी संचालक मंडळाची मंजुरी न घेता नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे चार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केल्याचाही मुद्दा चौकशी आदेशात आहे. या कर्जासाठी पुरेसे तारण घेण्यात आले नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित कर्जाची वसुली आजपर्यंत झालेली नसल्याची बाबही समोर आली आहे..या सर्व गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय सहनिबंधकांनी चौकशीचे आदेश दिले असून, चौकशी अहवालानंतर संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा बँकेतील या घडामोडींमुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.