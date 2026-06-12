विदर्भ

Yavatmal News : सहकार क्षेत्रात खळबळ! जिल्हा बँकेतील संशयास्पद व्यवहारांवर चौकशीचे आदेश

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक अनियमितता आणि नियमबाह्य व्यवहारांच्या तक्रारींची दखल घेत विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन यांनी दिले चौकशीचे आदेश.
yavatmal district bank

yavatmal district bank

sakal

चेतन देशमुख
Updated on

यवतमाळ - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक अनियमितता आणि नियमबाह्य व्यवहारांच्या तक्रारींची दखल घेत विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन यांनी शुक्रवारी (ता. १२) चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीसाठी नांदगाव खंडेश्वर येथील सहायक निबंधक सचिन पतंगे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Yavatmal
Order
Cooperative Banks
financial transactions
District Bank