Vidarbha: चुकारे न मिळाल्याने ऊस उत्पादक आक्रमक; पाच महिन्यांपासून प्रतीक्षा ; सिहोरा परिसरात शेतकरी आंदोलनाची शक्यता

तुमसर: रक्ताचे पाणी करून शेतकऱ्यांनी पिकवलेला ऊस कारखान्यात जाऊन तब्बल पाच महिने उलटले, तरी हक्काच्या घामाचा एक रुपयाही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेला नाही. तयामुळे देव्हाडा येथील साखर कारखान्याच्या धोरणावर शेतकरी कमालीचे संतापले आहेत. याबाबत हिरालाल नागपुरे यांनी कारखाना प्रशासनाला धुरांडे बंद पाडण्यााचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सिहोरा परिसरात आता शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..नियमानुसार, साखर कारखान्यात ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात उसाचे चुकारे जमा होणे बंधनकारक आहे. मात्र, मानस ॲग्रो कारखान्याने जानेवारी महिन्यात गाळपासाठी ऊस देऊन पाच महिने झाले. तरीही पैसे दिलेले नाहीत...एकीकडे उसाचे पैसे न मिळाल्याने शेतकरी आज बँकेच्या कर्जापायी आणि खासगी सावकारांच्या दारात उभा राहण्यास हतबल झाला आहे, तर दुसरीकडे कारखाना प्रशासन शेतकऱ्यांच्याच पैशांवर सुस्त पडले आहे. तुमसर व मोहाडी तालुक्यातील एकूण ४०० शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये कारखान्याने थकवले आहेत..यामध्ये परसवाडा, रेंगेपार, पांजरा, तामसवाडी, उमरवाडा, बोरी, कोष्टी बाम्हणी, मांडवी, चारगाव, ढोरवाडा, माडगी आदी गावांचा समावेश आहे.शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर आता प्रशासनाने आणि साखर आयुक्तालयाने तत्काळ लक्ष घालणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने मध्यस्थी करून साखर कारखान्याकडून थकीत चुकारे वसूल करून द्यावेत, अशी तीव्र मागणी परिसरातील जनतेतून होत आहे. अन्यथा, सिहोरा परिसरात आंदोलनाचा भडका उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याप्रकरणी साखर कारखाना व्यवस्थापक समय बनसोड यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधले असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..तर ऊस पुरवठा बंद करणारयेत्या काही दिवसांत परिसरातील सर्व ४०० बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात उसाचे थकीत चुकारे जमा झाले नाहीत, तर सिहोरा परिसरातील एकाही शेतकऱ्याचा ऊस आगामी हंगामात या कारखान्याला देणार नाही. केवळ ऊस रोखणेच नव्हे, तर मानस ॲग्रो कारखान्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच हजारो शेतकऱ्यांसह तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडून कारखान्याची धुराडी बंद पाडण्यात येईल, असा इशारा माजी उपसभापत हिरालाल नागपुरे यांनी दिला आहे.."शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. रक्ताचे पाणी करून पिकवलेल्या उसाचे पैसे त्वरित मिळालेच पाहिजेत. अन्यथा कारखान्याला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील."- हिरालाल नागपुरे, माजी पं.स. उपसभापती, रेंगेपार.