Coal Production: कमी पावसाचा वीज उत्पादनावर परिणाम होणार;महाप्रबंधक राजेंद्र ठाकरे यांची माहिती; पर्यावरणपूरक कोळसा उत्पादनावर भर

राजेंद्र ठाकरेराजुरा : यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. याचा परिणाम वीज उत्पादनावर होत आहे. परिणामी कोळशाची मागणी वाढली आहे. वाढती मागणी लक्षात घेऊन कोळसा उत्पादनासोबत पर्यावरणाचे संरक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कामगारांची सुरक्षा यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे, अशी माहिती वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या बल्लारपूर क्षेत्राचे महाप्रबंधक राजेंद्र ठाकरे यांनी दिली. .राजुरा तालुका कोळसा उत्पादनाच्या क्षेत्रात अग्रेसर आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक खनिज संपत्ती उपलब्ध आहे. त्यामुळे तालुक्यात कोळसा खाणी आणि सिमेंट उद्योगांचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या बल्लारपूर क्षेत्रांतर्गत एकूण सात कोळसा खाणी आहे. यामध्ये बल्लारपूर भूमिगत कोळसा खाण, बल्लारपूर खुली कोळसा खाण, धोपटाळा , सास्ती विस्तारीत खुली कोळसा खाण, गोवरी विस्तारीत खुली कोळसा,.गोवरी डीप , पवनी-२ विस्तारीत खुली कोळसा खाणीचा समावेश आहे. या क्षेत्रात दररोज ५० हजार मेट्रिक टन कोळसा उत्खननाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कोळसा उत्पादन आणि संबंधित कामांसाठी या क्षेत्रात सुमारे सात हजार कामगार कार्यरत आहेत. त्यापैकी जवळपास साडेतीन हजार कामगार वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या अधिपत्याखाली, तर उर्वरित कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. कोळसा उत्खननासाठी या क्षेत्रात सुमारे सहा हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे..कोळशाची वाहतूक अधिक कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडकडून आधुनिक यंत्रणांवर भर दिला जात आहे. माथरा गोयेगाव फाट्याजवळ सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्चाचा सायलो प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी उड्डाणपुलाचे कामही सुरू आहे. बल्लारपूर क्षेत्रातील विविध खाणींमधून उत्खनन केलेला कोळसा कन्व्हेयर बेल्टच्या माध्यमातून या प्रकल्पात आणला जाईल. त्यानंतर रेल्वेमार्गे कोळशाची वाहतूक करण्यात येणार आहे. या सायलो प्रकल्पाची दररोज ४० हजार मेट्रिक टन कोळसा हाताळण्याची क्षमता असेल. या यंत्रणेमुळे रस्त्यांवरील ट्रकची वाहतूक कमी होण्यास आणि धुळीमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यास मदत होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोळशाची हाताळणी आणि वाहतूक अधिक सुलभ करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले..बल्लारपूर क्षेत्रातील खाणींमधून उत्पादित होणारा कोळसा देशातील विविध राज्यांतील वीज प्रकल्पांना पुरविला जातो. महाराष्ट्रासह राजस्थान, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील विद्युत प्रकल्पांनाही या क्षेत्रातून कोळशाचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे वीज उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कोळशाच्या उपलब्धतेमध्ये या क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहे. कोळसा उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या मातीच्या मोठ्या ढिगाऱ्यांमुळे परिसराच्या नैसर्गिक स्वरूपावर परिणाम होऊ नये, यासाठी त्यावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात येत आहे. भविष्यात कोळशाचे उत्पादन वाढविताना पर्यावरणीय संतुलन राखणेही आवश्यक असल्याचे ठाकरे यांनी नमूद केले. याशिवाय कोळसा आणि इतर साहित्याच्या चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या यंत्रणेवर नियंत्रण कक्षातून देखरेख ठेवली जाते. कोळशाची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन सुरक्षितता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन यांचा समन्वय साधण्यावर वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचा भर असल्याचे राजेंद्र ठाकरे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.