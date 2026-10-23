विदर्भ

Coal Production: कमी पावसाचा वीज उत्पादनावर परिणाम होणार;महाप्रबंधक राजेंद्र ठाकरे यांची माहिती; पर्यावरणपूरक कोळसा उत्पादनावर भर

Western Coalfields: कमी पावसामुळे वीज उत्पादनावर परिणाम होत असून कोळशाची मागणी वाढल्याची माहिती वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या बल्लारपूर क्षेत्राचे महाप्रबंधक राजेंद्र ठाकरे यांनी दिली.
Rajendra Thakre, General Manager of Western Coalfields Limited’s Ballarpur area, highlights coal production targets and environmentally conscious mining initiatives.

Rajendra Thakre, General Manager of Western Coalfields Limited’s Ballarpur area, highlights coal production targets and environmentally conscious mining initiatives.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेंद्र ठाकरे

राजुरा : यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. याचा परिणाम वीज उत्पादनावर होत आहे. परिणामी कोळशाची मागणी वाढली आहे. वाढती मागणी लक्षात घेऊन कोळसा उत्पादनासोबत पर्यावरणाचे संरक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कामगारांची सुरक्षा यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे, अशी माहिती वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या बल्लारपूर क्षेत्राचे महाप्रबंधक राजेंद्र ठाकरे यांनी दिली.

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