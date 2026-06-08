विदर्भ

Amravati: सायकल रॅलीतून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश; अमरावतीत जागतिक सायकल दिनानिमित्त रॅली

World Bicycle Day Rally Held in Amravati: जागतिक सायकल दिनानिमित्त अमरावतीत भव्य सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. या रॅलीद्वारे पर्यावरण संवर्धन, इंधन बचत आणि प्रदूषणमुक्त वाहतुकीचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आला.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: शहरात जागतिक सायकल दिनानिमित्त रविवारी (ता.सात) सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनासह पेट्रोल, डिझेल बचतीचा संदेश देण्यात आला. भारत सरकारचा युवा कार्यक्रमाच्या मेरा युवा भारत अभियानांतर्गत आयोजित या रॅलीमध्ये लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनीच उत्साहात सहभाग नोंदविला.

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