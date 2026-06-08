Amravati: सायकल रॅलीतून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश; अमरावतीत जागतिक सायकल दिनानिमित्त रॅली

अमरावती: शहरात जागतिक सायकल दिनानिमित्त रविवारी (ता.सात) सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनासह पेट्रोल, डिझेल बचतीचा संदेश देण्यात आला. भारत सरकारचा युवा कार्यक्रमाच्या मेरा युवा भारत अभियानांतर्गत आयोजित या रॅलीमध्ये लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनीच उत्साहात सहभाग नोंदविला. .पेट्रोल-डिझेलचा वापर करून अधिकाधिक सायकलचा वापर करणे, प्रदूषण कमी करून पर्यावरणाला हातभार लावणे, पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे आदी संदेश या सायकल रॅलीच्या माध्यमातून शहरवासीयांना देण्यात आले..Amravati: राज्याचे पोलिस महासंचालक आज अमरावतीत; दोन महत्त्वाच्या बैठकांचे आयोजन.रविवारी सकाळी सात वाजता जिल्हा स्टेडीयमपासून मान्यवरांच्या हस्ते झेंडी दाखवून या रॅलीला सुरवात झाली. ही रॅली इर्विन चौक, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, गर्ल्स हायस्कूल, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातून पोलिस कवायत मैदानावर पोहोचली. त्याठिकाणी रॅलीचा समारोप करण्यात आला..या रॅलीमध्ये विविध वयोगटातील नागरिकांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे, अनेक नागरिक इंधन बचत आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारे फलक हाती घेऊन या रॅलीत सहभागी झाले होते. या उपक्रमाचे आयोजन माय भारत अमरावती, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय, पोलिस आयुक्त कार्यालय, ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालय तसेच अमरावती सायकलिंग असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते..Premium|Minor Driving Rules : अल्पवयीनांच्या वाहनचालनेवर आरटीओचा इशारा; पालकांनाही होणार शिक्षा.रॅलीमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, मनपा उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, ग्रामीण गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे, मनपा शिक्षणाधिकारी डॉ. प्रकाश मेश्राम, अमरावती सायकलिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कुलकर्णी, सचिव अतुल कळमकर यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक सहभागी झाले होते. यावेळी मान्यवरांनी सायकलचा वापर वाढविण्याचे आवाहन करीत पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रत्येकाने आपल्या दैनंदिन सवयींमध्ये बदल घडवून आणण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.