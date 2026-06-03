Amravati: जागतिक सायकल दिन सायकल चालवा, आरोग्य मिळवा सायकलिंगमधूनच मिळते आव्हानांना तोंड देण्याची सज्जता

अमरावती: आजच्या धकाधकीच्या काळात प्रत्येकजण आपल्या परीने आरोग्याची काळजी घेत असतो. आजच्या जीम संस्कृतीमध्ये पारंपरिक सायकलिंगचे महत्त्व अबाधितच आहे. सायकलिंग म्हणजे आरोग्य एवढ्यापर्यंतच आज सायकलिंगचा उद्देश राहिला नसून आजच्या बदलत्या परिस्थितीत देशासमोर उभ्या ठाकणाऱ्या नवनवीन आव्हानांना तोंड देण्याची सज्जता सायकलिंगमधूनच मिळत जाते, म्हणूनच सायकलिंगचा उद्देश आज बहूपर्यायी झालेला आहे. .सायकलिंग आणि आरोग्याचा संबंध फार निकटचा आहे. हृदयविकार टाळण्यासाठी चालण्यासोबतच सायकलिंगचा उत्तम पर्याय सांगितला जातो. आज सायकलिंगविषयी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती झाली आहे. असे असले तरी सायकलच्या वाढत जाणाऱ्या किंमती, सायकलस्वारांची सुरक्षितता हे मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेत आले आहेत. अमरावती जिल्हा सायकलिंग असोसिएशनच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून यासंदर्भात जनजागृती केली जात आहे. त्याला नागरिकांचाही उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सायकलिंगचे आरोग्यासंदर्भातील फायदे अधोरेखित केले जात असतानाच देशासमोर आज पेट्रोल, डिझेल तसेच अन्य संसाधनांची समस्या उभी ठाकली आहे. भविष्यात नैसर्गिक संसाधनांचीही कमतरता भासू शकते, अशा परिस्थितीत सायकलिंग हा एक सशक्त पर्याय म्हणून समोर येतो..Amravati: झेडपीला मिळाले नवीन; कार्यकारी अभियंता, कॅफो.काय आहेत प्रमुख समस्या?सायकलिंग रोड: शहरातील बिघडत असलेल्या वाहतूक सिस्टीममध्ये सायकलस्वारांसाठी सुरक्षा गरजेची आहे. भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे अनेक सायकलस्वारांचे अपघात झाले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने सायकलस्वारांसाठी एक स्वतंत्र मार्गिका शहरातील विविध भागांत तयार करण्याची मागणी अमरावती जिल्हा सायकलिंग असोसिएशनच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मध्यंतरी त्याचा एक सर्वेसुद्धा झाला होता, मात्र त्यानंतर ‘सायकलिंग रो’चे हे नियोजन थंड बस्त्यात पडले.वाढत्या किंमती : सायकलींच्या वाढत्या किंमती पाहता त्या आजही सर्वसामान्यांपासून दूरच आहेत. सायकलींच्या करामध्ये सरकारने कपात करून सर्वसामान्यांना परवडणार, अशा किंमतीमध्ये त्या उपलब्ध करून दिल्या तर सायकलिंगला उत्तम प्रतिसाद मिळू शकतो, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे..काय म्हणतात तज्ञ..."सायकलिंग हे केवळ आरोग्यापुरतेच मर्यादित राहिलेली नसून ती आता देशाची गरज बनली आहे. आज देशासमोर इंधन टंचाईची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. अमरावती शहराचा विस्तार त्या मानाने खूपच कमी आहे. त्यामुळे अर्धेअधिक नागरिक किंवा तरुण सायकलिंगच्या माध्यमातून आपली कामे करू शकतात. नागरिकांना जर परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये सायकली उपलब्ध झाल्यास अनेकजण दैनंदिन कामकाजात सायकलींचा वापर निश्चितपणे करू शकतात."-डॉ. चंद्रशेखर कुलकर्णी,अध्यक्ष, अमरावती सायकलिंग असोसिएशन..Premium|Hybrid education & careers in India : शिक्षणासोबतच कमाई आणि हमखास नोकरी; विद्यार्थ्यांसाठी 'हायब्रीड करिअर मॉडेल' ठरणार गेम चेंजर!."भारत सरकार खेलो इंडियाच्या माध्यमातून सायकल चालवा, पर्यावरण वाचवा, इंधन वाचवा, यासारखे उपक्रमात्कम संदेश दण्यात येत आहेत. सायकलिंगमुळे शरीराला होणारे फायदे हे अनन्यसाधारण आहेत. एक काडियाक एक्सरसाईज तसेच शरीराला फीट ठेवण्यासाठी सायकलिंगचा उपयोग होतो. सायकलिंगमुळे होणारे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने बुधवारी सायकल रॅलीचे आयोजनसुद्धा शहरात करण्यात आले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता आपले आरोग्य आणि देशाची गरज पाहता नागरिकांनी सायकलिंगचा पर्याय निवडावा."-अतुल कळमकर,सचिव, अमरावती सायकलिंग असोसिएशन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.