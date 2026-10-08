Nana Patekar : नानांच्या आठवणीने Devendra Fadnavis गहिवरले!

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू आणि अभूतपूर्व अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने राजकीय आणि सांस्कृतिक वर्तुळात तीव्र शोककळा पसरली आहे. नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत भावूक शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त करत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. "एक सिद्धहस्त कलावंत, मार्गदर्शक आणि समाजाभिमुख व्यक्तिमत्त्व आज आपल्यातून हरपले," अशा शब्दांत फडणवीस यांनी नानांच्या आठवणींना उजाळा दिला. 'नटसम्राट', 'क्रांतिवीर' आणि 'अग्निसाक्षी' यांसारख्या अजरामर चित्रपटांतून नानांनी साकारलेल्या भूमिकांचा त्यांनी गौरव केला. याशिवाय 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलेला आधार आणि त्यांचे सामाजिक योगदान देश कधीही विसरणार नाही, असे नमूद करत फडणवीस यांनी पाटेकर कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभाग नोंदवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.