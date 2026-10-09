माइंडस्पार्क'२६ची विसावी आवृत्ती यशस्वी!

सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा वार्षिक तंत्रज्ञान महोत्सव माइंडस्पार्क '२६ यंदा आपली विसावी आवृत्ती साजरी करत ३ व ४ ऑक्टोबर रोजी उत्साहात पार पडला. "इन्फिनिट कंटिन्युअम" या संकल्पनेवर आधारित या महोत्सवाने तंत्रज्ञान, स्पर्धा, नवकल्पना आणि सर्जनशीलतेचा अनोखा संगम घडवून आणला. यंदाच्या आवृत्तीत ९००० हून अधिक नोंदणी आणि ३२००० हून अधिक उपस्थिती नोंदवली गेली, ज्यातून माइंडस्पार्क '२६चा वाढता आवाका आणि प्रभाव अधोरेखित झाला.
यंदाच्या महोत्सवात तंत्रज्ञान, नवकल्पना, सर्जनशीलता आणि समस्या-निराकरण यांवर आधारित ३५ विविध कार्यक्रमांचे या २ दिवसांत आयोजन करण्यात आले. टेक एक्स्पो, ऑटो एक्स्पो, बाइक एक्स्पो आणि २४ तासांची हॅकॅथॉन ही प्रमुख आकर्षणे ठरली. या माध्यमातून सहभागी होणाऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेण्यासोबतच आव्हानात्मक संकल्पना आणि कल्पनांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधी मिळाली. गेम ऑफ इनोव्हेशन या उपक्रमाने विद्यार्थ्यांना केवळ कल्पना मांडण्यापलीकडे जाऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि वास्तविक समस्यांवर तंत्रज्ञानाधारित उपाय विकसित करण्यासाठी प्रेरित केले.
माइंडस्पार्क '२६ ने यंदा आपल्या उपक्रमांची व्याप्ती सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या परिसरापलीकडेही वाढवली. जीनियस ज्युनियर (जीजे) या उपक्रमाच्या माध्यमातून १५ हून अधिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचा परिचय करून देण्यात आला. कॅम्पस कनेक्टद्वारे विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांना माइंडस्पार्कशी जोडण्यात आले. तसेच विवेक वेलणकर यांच्या विशेष सत्रातून इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना पुढील शैक्षणिक वाटचालीबद्दल नवी दिशा मिळाली.
माइंडस्पार्क '२६ च्या या दोन दिवसांत आयआयएसईआरचे माजी शास्त्रज्ञ ए. ए. नातू, सौरव झा, अजय पांडे आणि जी. राघवन यांच्या विशेष व्याख्यानांसह विविध मान्यवरांच्या सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. तंत्रज्ञान आणि उद्योगक्षेत्रातील विविध अनुभव व दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांसमोर मांडत या सत्रांनी त्यांच्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या. माइंडस्पार्क '२६ ला विप्रो पारी, वॉल्टर पी मूर, ऑटोडेस्क, एनॅबल थ्री, न्युटन ऑटो, बधेका ग्रुप, फोर्ब्स मार्शल यांसारख्या प्रमुख प्रायोजकांसह सहयोगी प्रायोजक आणि भागीदारांचेही महत्त्वपूर्ण सहकार्य लाभले.
माइंडस्पार्क '२६च्या यशामागे विद्यापीठ प्रशासन आणि विद्यार्थी समुदायाची एकत्रित दृष्टी महत्त्वाची ठरली. टेक्निकल सेक्रेटरी सिद्धार्थ पुंडळे यांनी तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलतेच्या संगमावर भर दिला, तर महोत्सवाच्या सल्लागार आणि विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका डॉ. राधिका जोशी यांनी वर्गखोल्यांच्या पलीकडे जाऊन शिकण्याच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला. विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक प्रा. डॉ. एम. पी. खोंड यांनी माइंडस्पार्क हे विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकसित आणि अधिक परिपक्व करण्याचे प्रभावी व्यासपीठ असल्याचे अधोरेखित केले. माइंडस्पार्कच्या सातत्यपूर्ण वाटचालीला कुलगुरू प्रा. सुनील भिरूड, कुलसचिव डॉ. डी. एन. सोनावणे आणि सहयोगी संचालक महेश शिंदीकर यांचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य लाभत आहे.
माइंडस्पार्क '२६च्या विसाव्या आवृत्तीची यशस्वी सांगता होत असताना, या महोत्सवाने पुन्हा एकदा कल्पनांना कृतीशी जोडण्याची आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नव्या शक्यता निर्माण करण्याची आपली परंपरा अधोरेखित केली. २० वर्षांचा हा प्रवास एका टप्प्यावर येऊन थांबला असला, तरी नवकल्पना, शोध आणि सर्जनशीलतेची ही वाटचाल अखंड सुरूच राहणार आहे!
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