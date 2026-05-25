मॉकड्रिलवेळी हातात फुटलं ग्रेनेड, ४ पोलीस गंभीर जखमी; अहिल्यानगरमध्ये दुर्घटना

अहिल्यानगरमध्ये पोलिसांच्या मॉकड्रिलदरम्यान भीषण दुर्घटना घडली असून पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हातातच ग्रेनेड फुटलं आहे. या दुर्घटनेत चार पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत. प्रशिक्षणादरम्यान ग्रेनेड हाताळताना अचानक स्फोट झाल्याची माहिती आहे. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..या घटनेत शुभम कावरे आणि शिवराज पवार या दोन कर्मचाऱ्यांच्या हाताच्या करंगळ्या तुटल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. तर अन्य दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही गंभीर दुखापत झाली आहे. संपूर्ण घटनेनंतर पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात एकच गोंधळ उडाला..जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना ग्रेनेड हातात देण्यात आले होते, मात्र त्याबाबत योग्य प्रशिक्षण किंवा पूर्ण माहिती देण्यात आली नव्हती. "आम्हाला फक्त हातात ग्रेनेड दिलं, पण त्याचा वापर कसा करायचा याची स्पष्ट माहिती नव्हती," अशी प्रतिक्रिया एका जखमी अधिकाऱ्याने व्यक्त केली..या घटनेनंतर पोलिस दलातील प्रशिक्षण पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पूर्वप्रशिक्षणाशिवाय धोकादायक शस्त्र हाताळायला दिल्याचा आरोपही केला जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. स्थानिक पातळीवरही या दुर्घटनेबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.