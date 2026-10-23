अहिल्यानगर

Ahilyanagar Water Shortage: अहिल्यानगरमध्ये पाणीटंचाईचा कहर; ३.८९ लाख नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी २०० टँकर

Water Shortage in Ahilyanagar Affects Nearly 389000 Residents: अहिल्यानगरमध्ये पाणीटंचाईचा कहर; ३.८९ लाख नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी २०० टँकर
Maharashtra Water Shortage Ahilyanagar District Uses 200 Tankers to Supply Water to 1125 Habitations in 191 Villages

Maharashtra Water Shortage Ahilyanagar District Uses 200 Tankers to Supply Water to 1125 Habitations in 191 Villages

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील १९१ गावांमधील ११२५ वाड्या-वस्त्यांना २०० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. याद्वारे तीन लाख ८९ हजार ४०१ जणांना पिण्याचे पाणी दिले जात आहे. दिवसेंदिवस पाणीटंचाईची समस्या तीव होत असल्याचे चित्र आहे.

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