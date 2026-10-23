Ahilyanagar Water Shortage: अहिल्यानगरमध्ये पाणीटंचाईचा कहर; ३.८९ लाख नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी २०० टँकर

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील १९१ गावांमधील ११२५ वाड्या-वस्त्यांना २०० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. याद्वारे तीन लाख ८९ हजार ४०१ जणांना पिण्याचे पाणी दिले जात आहे. दिवसेंदिवस पाणीटंचाईची समस्या तीव होत असल्याचे चित्र आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. यामध्ये पाथर्डी तालुक्यात सर्वाधिक ६६ गावांतील ३९५ वाड्या-वस्त्यांना ८१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. कर्जत तालुक्यात ३६ गावांतील २५० वाड्या-वस्त्यांसाठी ३२ टँकर, तर शेवगाव तालुक्यात ३१ गावांतील १८७ वाड्या-वस्त्यांसाठी २३ टँकर कार्यरत आहेत. नगर तालुक्यात २० गावांतील १०१ वाड्या-वस्त्यांना १९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे..जामखेड तालुक्यात १४ गावांतील ३१ वाड्या-वस्त्यांसाठी १६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पारनेर तालुक्यात ८ गावांतील ४६ वाड्या-वस्त्यांसाठी ७ टँकर, संगमनेर तालुक्यात ९ गावांतील १७ वाड्या-वस्त्यांसाठी ८ टँकर, श्रीगोंदे तालुक्यात ४ गावांतील ४९ वाड्या-वस्त्यांना ४ टँकरद्वारे नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. नेवासे तालुक्यात २ गावांतील १८ वाड्या-वस्त्यांसाठी २ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...दोनशे टॅंकरचे नियोजनजिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी एकूण २०० टँकरची व्यवस्था करण्यात आली असून, त्यामध्ये चार शासकीय आणि १९६ खासगी टँकरचा समावेश आहे. उपलब्ध टँकर यंत्रणेच्या माध्यमातून टंचाईग्रस्त गावांतील वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पाणी पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. परिस्थितीनुसार पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे, उपलब्ध जलस्रोतांचा वापर करणे आणि नागरिकांना पिण्याचे पाण्याची उपलब्धता करून देणे यावर प्रशासनाचा भर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.