Maharashtra Schools: दिवाळीआधी शाळा होणार चकाचक; ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत, शिक्षण विभागाकडून निर्देश

अहिल्यानगर: राज्यातील शाळांमध्ये स्वच्छता, देखभाल आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दिवाळीच्या सुटीत ‘चला शाळेत जाऊ या... विशेष शालेय स्वच्छता मोहीम’ राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. १८ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत दोन टप्प्यांत ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शाळांची स्वच्छता आणि आवश्यक दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.यासंदर्भातील परिपत्रक १६ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात १८ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान पूर्वतयारी व नियोजन, तर दुसऱ्या टप्प्यात २५ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान प्रत्यक्ष स्वच्छता आणि दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात शाळा व्यवस्थापन समितीची विशेष बैठक घेऊन शिक्षक, पालक, माजी विद्यार्थी आणि स्थानिक समुदायाच्या सहभागाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. .वर्गखोल्या, कार्यालये, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि क्रीडांगणाची पाहणी करून आवश्यक कामांची यादी तयार केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात फरशी, भिंती, दरवाजे, खिडक्या, छत, पंखे, स्वच्छतागृहे आणि पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता केली जाणार आहे. परिसरातील कचरा हटविणे, डास व कीटकांचा प्रतिबंध, कचऱ्याचे वर्गीकरण, विद्युत जोडणीची तपासणी, तुटलेल्या फर्निचरची दुरुस्ती व असुरक्षित भागांची देखभाल यावरही भर दिला जाणार आहे..मोहिमेसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त निधी दिला जाणार नसून, समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या एकत्रित शालेय अनुदानातून खर्च करण्याचे निर्देश आहेत. स्वच्छता आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही आर्थिक वर्गणी घेता येणार नाही. लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) देणाऱ्या संस्थांचे सहकार्य घेण्याचेही नियोजन आहे..मोहिमेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आली आहे. केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि विभागीय उपसंचालक यांनी कामांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मोहिमेपूर्वी आणि नंतरची छायाचित्रे जतन करणेही बंधनकारक आहे. शाळांमध्ये स्वच्छ, सुरक्षित व आनंददायी वातावरण निर्माण करण्यासह विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छता व पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव रुजविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...शाळांमध्ये कायमस्वरूपी शिपाई नेमाजिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिका शाळांमध्ये कायमस्वरूपी शिपाई व स्वच्छता कर्मचारी नेमावा. केवळ स्वच्छता मोहीम राबवून प्रश्न सुटणार नाही. शाळा आणि परिसराची दररोज स्वच्छता राखण्यासाठी कायमस्वरूपी कर्मचारी आवश्यक आहेत, असे मत समितीचे राज्य प्रसिद्धिप्रमुख राजेश सावरकर यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.