सहजिल्हा निबंधकाला १० हजाराची लाच घेताना पकडलं, घरी छापा टाकताच सापडलं मोठं घबाड; कोट्यवधीचा मुद्देमाल जप्त

जळगाव : अकोला येथील सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण पुरुषोत्तम चौधरी यांना १० हजार रुपयांची लाच घेताना मुद्देमालासह पकडल्यानंतर त्यांच्या जळगाव येथील निवासस्थानी करण्यात आलेल्या झडतीत तब्बल दोन कोटी ९४ लाख ६४ हजार ८४७ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या कारवाईमुळे महसूल व मुद्रांक विभागात खळबळ उडाली आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) माहितीनुसार, किरण चौधरी (वय ५७) अकोला येथे सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी (वर्ग १) म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारदाराकडून १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना त्यांना २६ जूनला अकोला शहरातील सीटी कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पकडले होते. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान संशयिताचे वास्तव्य जळगावातील विष्णूनगर परिसरातील साईप्रभा आर्केड येथे असल्याची माहिती समोर आली..Akola: तोतया सीबीआय अधिकाऱ्यांना अटक; मुद्देमाल हस्तगत; पोलिसांनी १२ तासांत आवळल्या मुसक्या.त्यानुसार जळगाव येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला घरझडतीचे आदेश देण्यात आले. प्राथमिक टप्प्यात संशयित चौधरी यांचे निवासस्थान बंद असल्याचे आढळून आल्याने पंचांसमक्ष ते घर सीलबंद केले होते. मात्र, २८ जूनला रात्री दोनच्या सुमारास चौधरी यांच्या नातेवाइकांनी घराच्या मागील गॅलरीचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने हा प्रयत्न केल्याचा संशय असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी व स्थानिक पोलिसांनी संबंधितांना पकडले. या प्रकरणी जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..संशयिताच्या पत्नीच्या समक्ष घरझडतीदरम्यान, गुरुवारी (ता. २) किरण चौधरी यांच्या पत्नी मनीषा चौधरी जळगाव येथे उपस्थित झाल्यानंतर दोन शासकीय पंच, सुवर्ण मूल्यांकन अधिकारी, बँक कॅशियर व डॉक्टर यांच्या उपस्थितीत घरझडती घेण्यात आली. या कारवाईत मोठी रोकड, सोन्या- चांदीचे दागिने, स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे आणि इतर मौल्यवान वस्तू आढळून आल्या. ही कारवाई पोलिस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक स्मिता नवघरे यांच्यासह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई यशस्वीपणे पार पाडली..Chakur Robbery Case : महामार्गावरील दरोडा प्रकरणाचा उलगडा; एक आरोपी जेरबंद, १७.२२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.जप्त मुद्देमालात याचा समावेशरोकड : १ कोटी ५३ लाख ८४ हजार ६३० रुपये४२२.१०० ग्रॅम सोन्याचे दागिने : ६० लाख ५७ हजार १३५ रुपयेविविध स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रे : ६२ लाख १३ हजार ३७६ रुपये१५४.५०० ग्रॅम चांदीचे दागिने : ३१ हजार ४१६ रुपयेसोने खरेदीच्या पावत्या : ११ लाख ५२ हजार ७४५ रुपयेइतर मौल्यवान वस्तू : ६ लाख २५ हजार ५४५ रुपयेएकूण दोन कोटी ९४ लाख ६४ हजार ८४७ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.