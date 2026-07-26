अकोला

Akola News: शिवसेना अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष मोहसीन शेख यांच्या मृत्यूने खळबळ; अपघात की कट ?, माजी जिल्हाप्रमुखांवर कुटुंबीयांचा थेट आरोप

Mohsin Shaikh Death Family Alleges Conspiracy: शिवसेना अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष मोहसीन शेख यांच्या मृत्यूनंतर अपघात की घातपात, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कुटुंबीयांनी माजी जिल्हाप्रमुखांवर गंभीर आरोप करत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
Shiv Sena Leader Mohsin Shaikh Death Under Scrutiny Family Raises Foul Play Allegations Investigation Continues

Shiv Sena Leader Mohsin Shaikh Death Under Scrutiny Family Raises Foul Play Allegations Investigation Continues

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-योगेश फरपट

अकोला: अकोला शहरातील नेहरू पार्क परिसरात झालेल्या एका भीषण वाहनधडकेने केवळ एका राजकीय पदाधिकाऱ्याचा जीव घेतला नाही, तर संपूर्ण शहराच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली आहे.

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