Akola News: शिवसेना अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष मोहसीन शेख यांच्या मृत्यूने खळबळ; अपघात की कट ?, माजी जिल्हाप्रमुखांवर कुटुंबीयांचा थेट आरोप

-योगेश फरपटअकोला: अकोला शहरातील नेहरू पार्क परिसरात झालेल्या एका भीषण वाहनधडकेने केवळ एका राजकीय पदाधिकाऱ्याचा जीव घेतला नाही, तर संपूर्ण शहराच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.शिवसेना (शिंदे गट) अल्पसंख्यांक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शेख मोहसीन शेख समद यांच्या मृत्यूला त्यांच्या कुटुंबीयांनी अपघात मानण्यास स्पष्ट नकार देत हा पूर्वनियोजित कट असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणात पक्षाचे माजी जिल्हाप्रमुख तथा माजी नगरसेवक मंगेश काळे यांचे नाव थेट पुढे आल्याने प्रकरण अधिकच गाजू लागले आहे..सविस्तर असे, २३ जुलै रोजी सायंकाळी नेहरू पार्क परिसरातून दुचाकीवरून जात असताना मोहसीन शेख यांच्या वाहनाला मागून आलेल्या एका चारचाकी वाहनाने जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी मोठी होती की मोहसीन गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे चित्र होते. मात्र काही तासांतच या मृत्यूने नाट्यमय वळण घेतले. मोहसीन यांच्या कुटुंबीयांनी हा अपघात नसून सुनियोजित घातपात असल्याचा दावा करत माजी जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांनी जाणूनबुजून वाहनाने धडक देत हत्या घडवून आणल्याचा आरोप केला. .या आरोपामुळे संपूर्ण प्रकरणाने राजकीय आणि गुन्हेगारी अशा दोन्ही अंगांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. रात्री उशिरापर्यंत संतप्त कुटुंबीय, समर्थक आणि नागरिकांनी खदान पोलिस ठाण्यात गर्दी केली होती. आरोपींवर तात्काळ खुनाचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. पोलिसांनी निष्पक्ष तपास करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला. मंगेश काळे हे शिवसेनेचे (शिंदे गट) माजी जिल्हाप्रमुख तसेच माजी नगरसेवक आहेत. त्यांच्या पत्नी सुरेखा काळे या सध्या महापालिकेत नगरसेविका आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली असून शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे..दरम्यान, खदान पोलिसांनी या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू केला आहे. घटनास्थळ आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले असून, वाहनाची हालचाल, धडकेचा प्रकार आणि प्रत्यक्षदर्शींची माहिती तपासली जात आहे. फॉरेन्सिक आणि तांत्रिक पुराव्यांचाही आधार घेत तपास पुढे नेला जात असल्याचे समजते. मात्र, या प्रकरणात कुटुंबीयांनी केलेले आरोप अद्याप तपासाच्या अधीन आहेत. पोलिसांनी कोणालाही दोषी ठरवलेले नसून, अपघात की पूर्वनियोजित घातपात याचा निर्णय तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. या घटनेमुळे अकोल्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता पोलिस तपासाच्या निष्कर्षाकडे लागले आहे. एका अपघाताने सुरू झालेल्या या प्रकरणामागे नेमके काय सत्य दडले आहे, याचा उलगडा तपासानंतरच होणार आहे.ॉ.खदान पोलिसांकडून सखोल तपासशेख मोहसीन शेख समद यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू असल्याची माहिती खदान पोलिसांनी दिली आहे. घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले असून, वाहनाची हालचाल, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांची पडताळणी केली जात आहे. मृतकाच्या कुटुंबीयांनी केलेले आरोप गंभीर असून त्यांचीही चौकशी केली जात आहे. मात्र, हा अपघात होता की पूर्वनियोजित घातपात, याबाबत अधिकृत माहिती नाही. तपास पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.राजकीय वातावरण तापले!शिवसेना (शिंदे गट) अल्पसंख्यांक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शेख मोहसीन शेख समद यांच्या मृत्यू प्रकरणात कुटुंबीयांनी पक्षाच्याच माजी जिल्हाप्रमुखावर गंभीर आरोप केल्याने अकोल्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या घटनेनंतर शहरात विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासाची मागणी जोर धरू लागली आहे. समर्थकांनी खदान पोलिस ठाण्यात धडक देत आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली, तर या प्रकरणाच्या तपासाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.