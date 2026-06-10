Akola: उज्ज्वला लाभार्थी पुन्हा चुलीकडे; दरवाढ आणि टंचाईचा दुहेरी फटका; ग्रामीण भागात सरपण जमा करण्यासाठी नागरिकांची लगबग; सिलिंडर टंचाईवर सरपणाचा पयार्य

मूर्तिजापूर: केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे ग्रामीण महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळाली होती. मात्र, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किंमती आणि ग्रामीण भागातील सिलिंडर टंचाईमुळे अनेक लाभार्थी महिलांना पुन्हा पारंपरिक चुलीचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे चित्र तालुक्यातील विविध गावांमध्ये दिसून येत आहे. वाढत्या खर्चामुळे आणि वेळेवर सिलिंडर उपलब्ध न झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले असून नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे..तालुक्यातील ग्रामीण भागात उज्ज्वला योजनेंतर्गत हजारो कुटुंबांना मोफत गॅस जोडण्या देण्यात आल्या होत्या. सुरुवातीला या योजनेमुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळाला. स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन उपलब्ध झाल्याने आरोग्याच्या दृष्टीनेही सकारात्मक बदल झाला. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे नियमितपणे सिलिंडर भरणे अनेक कुटुंबांसाठी कठीण बनले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरपोच सिलिंडर मिळविण्यासाठी अतिरिक्त वाहनभाडे द्यावे लागत असल्याने एका सिलिंडरसाठी सुमारे एक हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत..Cockroach Janata Party Protest : पुण्यात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन; दिल्लीतील जंतरमंतरनंतर अभिजित दिपके यांचा महाराष्ट्रात पहिलाच एल्गार.मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी हा खर्च परवडणारा नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. उज्ज्वला योजनेमागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे ग्रामीण महिलांना धुरापासून मुक्त करून स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढविणे. मात्र, वाढती महागाई आणि वितरणातील अडचणींमुळे या योजनेचे अपेक्षित लाभ टिकवून ठेवणे कठीण होत असल्याची भावना लाभार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी केंद्र शासनाकडे घरगुती गॅस सिलिंडरवरील अनुदान वाढविण्याची मागणी केली आहे..मोफत गॅस जोडणी मिळाली असली तरी नियमित सिलिंडर भरण्याचा खर्च परवडत नसल्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.सिलिंडरसाठी तब्बल ४५ दिवसांची प्रतीक्षागॅस एजन्सीकडे बुकिंग केल्यानंतर नवीन सिलिंडर मिळण्यासाठी काही ठिकाणी तब्बल ४५ दिवसांचा कालावधी लागत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. उज्ज्वला योजनेतील बहुतांश लाभार्थ्यांकडे केवळ एकच सिलिंडर असल्याने गॅस संपल्यानंतर त्यांच्यासमोर मोठी अडचण निर्माण होते. परिणामी महिलांना चुलीवर स्वयंपाक करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही..Cockroach Janata Party Protest : पुण्यात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन; दिल्लीतील जंतरमंतरनंतर अभिजित दिपके यांचा महाराष्ट्रात पहिलाच एल्गार.सरपण गोळा करण्यासाठी शेतशिवारात धावगॅसचा वाढता खर्च आणि टंचाईमुळे ग्रामीण भागातील महिलांनी पुन्हा सरपण गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक महिला आणि कुटुंबीय शेतशिवारात जाऊन जळाऊ लाकूड जमा करताना दिसत आहेत. काही वर्षांपूर्वी कमी झालेल्या चुली आता पुन्हा अनेक घरांमध्ये पेटताना दिसत आहेत. ग्रामीण भागात अनेकांकडे एकच सिलिंडर असल्याने त्यांना गॅस सिलिंडरसाठी एवढे दिवस थांबणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात घरोघरी चुली पेटत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.अनुदान वाढविण्याची मागणीग्रामीण भागातील नागरिकांनी केंद्र शासनाने घरगुती गॅस सिलिंडरवरील अनुदान वाढवावे, अशी मागणी केली आहे. उज्ज्वला योजनेत मोफत गॅसजोडणी मिळाली असली तरी नियमित सिलिंडर भरणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे अनेक कुटुंबांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गॅसच्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.