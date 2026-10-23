बुध वक्री होताच वृषभसह ६ राशींच्या अडचणी वाढणार; व्यवसायाबाबत निर्णय घेताना सावधगिरी गरजेची

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांच्या हालचालींचा परिणाम माणसाच्या आयुष्यातील वेगवेगळ्या गोष्टींवर होतो, अशी मान्यता आहे. येत्या २४ ऑक्टोबरला बुध वक्री होणार आहेत. बुध ग्रहाचा संबंध बुद्धिमत्ता, बोलणं, व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांशी जोडला जातो. त्यामुळे बुधाच्या या बदलाचा काही राशींच्या नोकरी आणि व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, असं ज्योतिषीय गणित सांगतं. काहींना काम पूर्ण करताना अडचणी येऊ शकतात, तर काहींना आर्थिक व्यवहार करताना अधिक सतर्क राहावं लागू शकतं. ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, या काळात काही राशींनी महत्त्वाचे निर्णय घेताना घाई करणं टाळावं. कोणत्या राशींनी कामकाजात अधिक काळजी घ्यायला हवी, ते जाणून घेऊया..वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतील. कार्यालयातील जुन्या कामांमुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. वरिष्ठांशी बोलताना गैरसमज होणार नाहीत, याची काळजी घ्या. व्यवसायात नवीन करार करण्यापूर्वी सर्व अटी तपासून पाहा. पैशांचे व्यवहार करतानाही घाई करू नका..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांच्या कामात काही अडथळे येण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाच्या कामाला उशीर झाल्यामुळे ताण वाढू शकतो. नोकरीत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडा. व्यावसायिकांनी कोणावरही डोळे झाकून विश्वास ठेवू नये. गुंतवणूक करण्याआधी योग्य माहिती मिळवा..कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांना कामातील जबाबदाऱ्यांकडे विशेष लक्ष द्यावं लागेल. जुन्या कामात चुका आढळल्यास त्या पुन्हा दुरुस्त कराव्या लागू शकतात. व्यवसायातील हिशेब आणि कागदपत्रं नीट तपासा. मोठे निर्णय घेताना घाई करणं टाळा..तूळ राशी : तूळ राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी काही गोंधळाचा सामना करावा लागू शकतो. सहकाऱ्यांशी बोलताना शब्द जपून वापरा. जुन्या करारांबाबत किंवा पैशांच्या व्यवहारांबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकते. कोणताही करार करण्यापूर्वी अटी काळजीपूर्वक वाचा..मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांनी करिअरमध्ये संयम ठेवणं गरजेचं आहे. एखादं महत्त्वाचं काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास ताण वाढू शकतो. वरिष्ठांच्या सूचना नीट समजून घ्या. व्यवसायात पैसे मिळण्यास उशीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आर्थिक नियोजन व्यवस्थित ठेवा..Daily Horoscope: आजचे राशिभविष्य : मेषसह या राशींना व्यवसायात यश; काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या लोकांनी आर्थिक व्यवहारांमध्ये सतर्क राहावं. नोकरीत एखाद्या गोष्टीबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. पूर्ण माहिती मिळाल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका. नवीन व्यावसायिक करारातील कागदपत्रं नीट वाचा आणि अनावश्यक खर्च टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.