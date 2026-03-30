Numerology : 'या' 5 महिन्यात जन्मलेले लोक नात्यात सर्वांत जास्त प्रामाणिक; कितीही मोहाचे क्षण आले तरी जोडीदाराला देत नाहीत धोका

Numerology Birth Month : अंकशास्त्रानुसार तुमचा जन्म महिना हा केवळ कॅलेंडरमधील एक तारीख नसून तो तुमच्या स्वभावाचा आणि नैतिक मूल्यांचा आरसा असतो. काही विशिष्ट महिन्यांचे ऊर्जेवर असे ग्रह अधिराज्य गाजवतात जे व्यक्तीला संयमी, एकनिष्ठ आणि तत्त्वनिष्ठ बनवतात. अशा व्यक्तींसाठी प्रेम ही केवळ एक भावना नसून ती एक जबाबदारी असते. समोर कितीही प्रलोभने आली किंवा आकर्षणाचे क्षण आले तरी ही मंडळी आपल्या जोडीदाराशी असलेले नाते तोडण्याचा किंवा त्यांना फसवण्याचा विचारही मनाला स्पर्श करू देत नाहीत. या व्यक्तींच्या आयुष्यात विश्वास हा शब्द सर्वात वरच्या स्थानी असतो..जानेवारीजानेवारी महिन्यात जन्मलेले लोक शनी आणि सूर्याच्या प्रभावाखाली असतात. हे लोक स्वभावाने अत्यंत गंभीर आणि व्यावहारिक असतात. त्यांच्यासाठी शब्दाला जागीन हीच खरी श्रीमंती असते. एकदा का त्यांनी कोणाला आपला जोडीदार मानले की ते जगाच्या पाठीवर कुठेही गेले तरी आपल्या कर्तव्यापासून ढळत नाहीत. या व्यक्तींना क्षणिक सुखापेक्षा स्थिर नात्यात जास्त रस असतो. त्यांच्या आयुष्यात कितीही कठीण प्रसंग आले किंवा मोहाचे क्षण आले तरी ते आपल्या जोडीदाराची साथ कधीच सोडत नाहीत कारण फसवणूक करणे त्यांच्या तत्वात बसत नाही..मेमे महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींवर शुक्राचा प्रभाव असतो, जो प्रेमाचा आणि सौंदर्याचा कारक मानला जातो. हे लोक स्वभावाने अतिशय हळवे आणि जोडीदाराशी भावनिक रित्या घट्ट जोडलेले असतात. त्यांच्यासाठी नाते टिकवणे ही केवळ गरज नसून ती एक साधना असते. मे महिन्यात जन्मलेले लोक आपल्या जोडीदाराला केवळ प्रेमच देत नाहीत तर त्यांच्यासाठी ते संरक्षक कवच म्हणून उभे राहतात. बाह्य जगातील कोणतेही आकर्षण त्यांना आपल्या जोडीदारापासून दूर नेऊ शकत नाही कारण ते आपल्या नात्यातील पवित्रता जपण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतात..ऑगस्टऑगस्ट महिन्यात जन्मलेल्या लोकांवर सूर्याचे वर्चस्व असते ज्यामुळे त्यांच्यात एक प्रकारचा स्वाभिमान आणि नैतिकता असते. हे लोक फसवणूक करण्याला स्वतःचा अपमान समजतात. त्यांना लपूनछपून गोष्टी करणे आवडत नाही. जर ते नात्यात आनंदी नसतील तर ते स्पष्ट बोलून मोकळे होतील पण जोडीदाराच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम ते कधीच करणार नाहीत. त्यांची निष्ठा ही त्यांच्या चारित्र्याचा अविभाज्य भाग असते. समोरून कितीही मोहाच्या संधी आल्या तरी आपल्या कुटुंबाची आणि जोडीदाराची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी ते त्या नाकारतात..ऑक्टोबरऑक्टोबर महिन्यात जन्मलेले लोक तूळ राशीच्या प्रभावाखाली असतात ज्याचे प्रतीक तराजू आहे. हे लोक आयुष्यात संतुलनाला खूप महत्त्व देतात. त्यांच्यासाठी विश्वासघात करणे म्हणजे स्वतःच्या आयुष्यातील संतुलन बिघडवण्यासारखे असते. हे लोक स्वभावाने रोमँटिक असले तरी ते एकाच व्यक्तीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणारे असतात. त्यांना शांतता आणि स्थिरता आवडते. एखादे नवीन आकर्षण त्यांना क्षणभर भुरळ घालू शकेल पण त्यांचा विवेक त्यांना नेहमी आपल्या जोडीदाराकडे परत घेऊन येतो. ते नात्यात नेहमी पारदर्शकता ठेवण्याचा प्रयत्न करतात..डिसेंबरडिसेंबर महिन्यात जन्मलेले लोक गुरु ग्रहाच्या प्रभावाखाली असतात. त्यांच्यात एक प्रकारची नैसर्गिक समज आणि आध्यात्मिक ओढ असते. या लोकांसाठी प्रेम हे केवळ शारीरिक नसून ते आत्मिक असते. हे लोक सहसा जुन्या विचारांचे आणि मूल्यांचे पालन करणारे असतात जिथे एकदा दिलेला शब्द पाळलाच जातो. डिसेंबरमध्ये जन्मलेले लोक जोडीदाराला फसवणे हे पाप समजतात. कितीही मोठे संकट आले किंवा कितीही आकर्षण समोर आले, तरी या व्यक्ती आपल्या जोडीदाराचा हात घट्ट धरून ठेवतात. त्यांची हीच एकनिष्ठता त्यांना समाजात आदर मिळवून देते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.