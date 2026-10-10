''जमेल तसे जंतरमंतरवर या, पोलिसांनी अडवल तर...''; आंदोलनाची सूत्रे हाती घेताच अजिंक्य शिंदेची प्रतिक्रिया

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली आहे. मात्र, आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेतलं आहे. त्यामुळे जंतरमंतरवरील आंदोलनाची जबाबदारी आता अजिंक्य शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. अभिजीत दीपके यांनी एक व्हिडीओ शेअर करून यासंदर्भात माहिती दिली. त्यानुसार, अजिंक्य शिंदे जंतरमंतरवरील आंदोलनाचं नेतृत्व करणार आहेत..नेतृत्वाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर अजिंक्य शिंदे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “सरकारला विद्यार्थ्यांची भीती वाटते आहे. गेल्या वेळी संपूर्ण देश एकत्र आला, तेव्हा मोदी आणि शाह यांचा अहंकार चकनाचूर झाला होता.” पुढे त्यांनी आरोप केला की, विद्यार्थी जंतरमंतरवर पोहोचू नयेत, यासाठी रेल्वे आणि मेट्रो सेवा बंद करण्यात आल्या असून, लोकांना ताब्यात घेतलं जात आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे आपण अर्धी लढाई जिंकलो आहोत, असं आपल्याला वाटत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं..थांबायचं नाय गड्या...! अभिजीत दीपकेचा नवा Video, CJP आंदोलनाची सूत्र अजिंक्य शिंदेच्या हाती; कोण आहे तो?.“आम्ही फक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होतो. मात्र, त्यासाठी सरकारने दिल्लीत आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण केली आहे,” असा दावा अजिंक्य शिंदे यांनी केला. आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं स्पष्ट करत त्यांनी नागरिकांना शक्य त्या मार्गाने जंतरमंतरवर पोहोचावं तसेच पोलिसांनी अडवल्यास तिथे बसून आंदोलन करावं, असं आवाहन केलं..CJP Protest: CJP आंदोलनाचा रेल्वेला मोठा फटका; सात गाड्यांची ७,९५९ आरक्षित तिकिटे रद्द, कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान! रिफंड मिळणार?.अजिंक्य शिंदे हे सीजेपीच्या संघटनात्मक टीममध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळतात. संघटनेच्या कामकाजातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका पोलिसांच्या ताब्यात असेपर्यंत जंतरमंतरवरील आंदोलनाचं नेतृत्व अजिंक्य शिंदे करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.