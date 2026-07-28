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कॅबिनेटमध्ये मोदी इन्स्टाग्रामवर लक्ष द्यायला सांगतात, राजीनाम्यानंतर प्रधानांचं स्वागत; हेच का पेपरफुटीवर गांभीर्य? गोगोईंचा सवाल

Anti Paper Leak Bill: Gaurav Gogoi Targets Modi Government : दोन वर्षांपूर्वी पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने जे दावे केले होते, ते पूर्ण झाले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या भाषणाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
Anti Paper Leak Bill: Gaurav Gogoi Targets Modi Government

Anti Paper Leak Bill: Gaurav Gogoi Targets Modi Government

esakal

Shubham Banubakode
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पेपरफुटीविरोधात केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. हे विधेयक केवळ दिखावा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच दोन वर्षांपूर्वी पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने जे दावे केले होते, ते पूर्ण झाले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या भाषणाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

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