CJP Protest: अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी पोलिसांच्या ताब्यात; सहाशेपेक्षा जास्त आंदोलकांना पोलिसांनी उचललं, आकाशवाणीजवळ दगडफेक

CJP Stir Jantar Mantar Clashes: राजधानी दिल्लीत शनिवारी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असून या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघालेले आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. .याआधी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. सीजेपीच्या या आंदोलनाला आम आदमी पक्ष आणि डाव्या पक्षांचा पाठिंबा आहे. याच पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतरच्या दिशेने निघालेल्या आप नेत्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली असून अरविंद केजरीवाल यांच्यासह पक्षाच्या चार बड्या नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..अरविंद केजरीवाल हे घरातून निघून आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्यांना अडवून ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान आप कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये मोठी झटापट व बाचाबाची झाली. केजरीवाल यांच्यासोबत आपचे वरिष्ठ नेते सौरभ भारद्वाज यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..सरपंच व्हायचंय! निवडणुकीसाठी पैसे नाहीत, लिव्ह इन पार्टनरच्या घरी केली चोरी; २५ वर्षीय तरुणाला अटक.दुसरीकडे, या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ममता बॅनर्जी जेव्हा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांसह जंतर-मंतरवर पोहोचल्या, तेव्हा त्यांनी तोंडावर बँड-अॅड लावून अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला होता. पोलिसांनी तिथे पोहोचताच त्यांनाही तात्काळ ताब्यात घेतले.दिल्लीतील भाजप मुख्यालयाजवळ 'ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन' आणि डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली, ज्यानंतर पोलिसांनी तेथूनही अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. जंतर-मंतरवरील या आंदोलनादरम्यान नवी दिल्ली परिसरातील आकाशवाणी कार्यालयाजवळ पोलिसांवर दगडफेक झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली..प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे ५० आंदोलक या ठिकाणी जमा झाले होते. या आंदोलकांनी पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक केल्याचा आरोप असून या हल्ल्यात दोन पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. आंदोलन आणि वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी संपूर्ण परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली आहे..भुवनेश्वर कुमारच्या निवडीवर मोहम्मद शमीची रोखठोक प्रतिक्रिया; म्हणाला, मला भारताकडून खेळण्याची संधी न मिळाल्यास... .दरम्यान, दिल्लीच्या सीमा, रेल्वे स्थानके, बस टर्मिनल्स आणि इतर संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात प्रस्तावित असलेल्या या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर शहरात व्यापक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, सुरक्षेचे सर्व उपाय योजूनही दिल्लीतील काही भागांत पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये जोरदार चकमक झाली असून पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.