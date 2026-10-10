देश

CJP Protest: अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी पोलिसांच्या ताब्यात; सहाशेपेक्षा जास्त आंदोलकांना पोलिसांनी उचललं, आकाशवाणीजवळ दगडफेक

Kejriwal Mamata Detained Delhi Protest: अरविंद केजरीवाल हे घरातून निघून आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्यांना अडवून ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान आप कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये मोठी झटापट व बाचाबाची झाली.
Delhi Protest

Delhi Protest

esakal

संतोष कानडे
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CJP Stir Jantar Mantar Clashes: राजधानी दिल्लीत शनिवारी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असून या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघालेले आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

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