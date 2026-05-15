High Court : ती मशीद नाही तर देवी सरस्वतीला समर्पित मंदिर ; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निकाल

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार येथील भोजशाळा मंदिर-कमल मौला मशीद वादावर शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे संकुल देवी सरस्वतीला समर्पित मंदिर आहे. मुस्लिम पक्षाने केलेला कमल मौला मशीद असल्याचा दावा फेटाळून लावत न्यायालयाने मशिदीसाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली..न्यायालयाचे मुख्य निरीक्षणन्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि न्यायमूर्ती आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना सांगितले की, या वास्तूला मंदिराचे स्पष्ट धार्मिक स्वरूप आहे. दोन्ही न्यायाधीशांनी असा विश्वास व्यक्त केला की, संकुल मंदिर स्वरूपाचे असल्याने मुस्लिम समुदाय पर्यायी जागेसाठी अर्ज करू शकतो. भोजशाळा संकुल आणि कमल मौला मशीद दोन्ही संरक्षित स्मारके असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.२००३ चा ASI आदेश रद्दउच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचा (ASI) वर्ष २००३ चा आदेश रद्दबातल ठरवला. या आदेशाने हिंदू उपासकांच्या पूजेच्या अधिकारावर निर्बंध घातले होते आणि मुस्लिमांना प्रार्थनेची परवानगी दिली होती. हा निर्णय रद्द झाल्याने आता हिंदू समुदायाला पूर्ण अधिकार प्राप्त झाले आहेत..सुनावणीचा कालावधीइंदूर खंडपीठाने ६ एप्रिल रोजी या प्रकरणातील पाच याचिका आणि एक रिट अपिल यावर नियमित सुनावणी सुरू केली. सर्व पक्षांच्या युक्तिवादांसह सादर केलेल्या पुराव्यांचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय मंगळवार, १२ मे रोजी राखून ठेवला होता. शुक्रवारी हा दीर्घप्रतीक्षित निकाल जाहीर करण्यात आला.हिंदू, मुस्लिम आणि जैन पक्षांचे दावेहिंदू समुदायाने भोजशाळा हे देवी सरस्वतीचे प्राचीन मंदिर असल्याचा दावा केला आहे. मुस्लिम पक्षाने मात्र याच ठिकाणाला कमल मौला मशीद म्हणून ओळखले. याशिवाय, जैन समुदायातील एका याचिकाकर्त्याने येथे मध्ययुगीन जैन मंदिर आणि गुरुकुल अस्तित्वात असल्याचे प्रतिपादन केले. न्यायालयाने या सर्व दाव्यांचा बारकाईने विचार केला..ASI च्या सर्वेक्षणाचा प्रभाववादग्रस्त स्मारकाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२४ रोजी दिले. ASI ने २२ मार्च २०२४ पासून ९८ दिवस चाललेल्या सखोल अभ्यासानंतर १५ जुलै २०२४ रोजी दोन हजारांहून अधिक पानांचा अहवाल सादर केला. या अहवालात स्पष्ट नमूद आहे की, मशिदीपूर्वी धारच्या परमार राजांच्या काळातील भव्य वास्तू येथे होती आणि सध्याची रचना मंदिराच्या जुन्या अवशेषांचा पुनर्वापर करून उभारण्यात आली आहे..पुरावे आणि पक्षांची भूमिकाहिंदू पक्षाने ASI सर्वेक्षणात मिळालेली नाणी, शिल्पे आणि शिलालेख यांचा हवाला देत मंदिराचे मूळ स्वरूप सिद्ध केले. मुस्लिम पक्षाने मात्र ASI अहवालाला 'पक्षपाती' ठरवत त्यावर आक्षेप घेतला. ASI ने हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळले. सर्वेक्षण पथकात तीन मुस्लिम तज्ज्ञांचा समावेश होता आणि समाजातील प्रतिनिधीही उपस्थित होते, असे ASI ने न्यायालयाला सांगितले. सर्वेक्षण पूर्णपणे वैज्ञानिक पद्धतीने आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पार पाडले गेले..न्यायालयाचा संतुलित दृष्टिकोनअनेक धार्मिक श्रद्धा, ऐतिहासिक पुरावे आणि कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करून न्यायालयाने हा निकाल दिला. हे संकुल ASI च्या संरक्षणाखाली असल्याने सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यात आली. न्यायालयाने सर्व पक्षांना योग्य संधी दिल्याचे स्पष्ट झाले.