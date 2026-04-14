Bihar CM: बिहारचा नवा मुख्यमंत्री ठरला! 'या' नावावर शिक्कामोर्तब, अधिकृत घोषणा संध्याकाळी

Nitish Kumar: बिहार राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे आज मंगळवारी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार आहेत. तब्बल २० वर्षांनंतर बिहारला नवा मुख्यमंत्री मिळेल. नवीन मुख्यमंत्र्यांचं नाव जवळपास निश्चित झालेलं असून सायंकाळपर्यंत नावाची घोषणा होणार आहे. .सम्राट चौधरी हे बिहारचे नवे मुख्यमंत्री असतील, हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. भाजप आणि मित्रपक्षांमध्ये त्यांच्या नावावर सहमती झाल्याची माहिती असून आता केवळ औपचारिक घोषणा बाकी आहे. पक्षाने त्यांच्या नावावर अंतिम शिक्कामोर्तब केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं..नवीन मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह एकूण २४ मंत्र्यांचा समावेश असू शकतो. यामध्ये भाजपकडे मुख्यमंत्री पदासह ११ मंत्रीपदे, जेडीयूकडे उपमुख्यमंत्री पदासह ९ मंत्रीपदे असतील तर उर्वरित मंत्रिपदे मित्रपक्षांच्या वाट्याला जाऊ शकतात, असा अंदाज आहे..दरम्यान, सम्राट चौधरी यांच्या रूपाने बिहारला मुख्यमंत्रीपदासाठी नवा चेहरा मिळत असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आता नवीन इनिंग सुरू करण्यास सज्ज आहे. सम्राट चौधरींचा शपथविधी बुधवारी म्हणजे १५ एप्रिलला होण्याची दाट शक्यता आहे..नितीश कुमार यांच्यानंतर बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत अनेक नावं चर्चेत होती. यात सम्राट चौधरी यांचं नाव आघाडीवर होतच. याशिवाय नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, जनक राम, रेणु देवी यांचीही नावं चर्चेत होती. सध्या सम्राट चौधरी हे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं कळतंय.