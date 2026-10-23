फटाके बनवताना भीषण स्फोट! ७ जणांचा मृत्यू, एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा समावेश

बिहारमधील सिवान जिल्ह्यात फटाके बनवताना भीषण स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. जामो पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आलमपूर गावात शुक्रवारी संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास हा स्फोट झाला. या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मृतांमध्ये एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा समावेश असल्याचं ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रशासनाकडून मृतांची अंतिम संख्या अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, आलमपूर गावातील फटाके व्यावसायिक अमीरुद्दीन यांच्या घरात नेहमीप्रमाणे फटाके बनवण्याचं काम सुरू होतं. त्याचवेळी अचानक आग लागली आणि घरात ठेवलेल्या फटाक्यांचा एकापाठोपाठ स्फोट होऊ लागला. काही क्षणांतच परिसरात मोठा आवाज झाला. या स्फोटामुळे घराच्या पुढच्या भागाचं मोठा नुकसान झालं असून संपूर्ण गावात भीती पसरली आहे..Bihar Train Viral Video : मोबाईल चोरीच्या संशयावरुन प्रवाशांनी चालत्या ट्रेनच्या खिडकीला लटकवलं; चोराचा हात सोडताच... धक्कादायक VIDEO VIRAL.स्फोट इतका भीषण होता की काही जणांचे मृतदेह घराबाहेर फेकले गेले. घटनेनंतर परिसरात आरडाओरड सुरू झाला. नेमका स्फोट कुठे झाला, हे सुरुवातीला कोणालाच समजत नव्हतं. नंतर अमीरुद्दीन यांच्या घरात ही दुर्घटना घडल्याचं समोर आलं. ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत फटाके व्यावसायिक अमीरुद्दीन, त्यांच्या तीन नाती, एक नातू आणि दोन मजुरांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता आहे. मात्र, सिवानचे जिल्हाधिकारी विजय प्रकाश मीणा यांनी आतापर्यंत दोन ते तीन मृतदेहच बाहेर काढण्यात आल्याचं सांगितलं. इतर काही जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता आहे..Bihar Boat Accident : बिहारमध्ये गंगा नदीत बोट उलटली; १३ जणांचा मृत्यू, दोघांना वाचविण्यात यश.घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. घरात ठेवलेल्या फटाक्यांचे अधूनमधून स्फोट होत असल्याने बचावकार्य करताना अडचणी येत आहेत. बचाव पथक घरात प्रवेश करून शोधमोहीम राबवत आहे. अमीरुद्दीन यांच्या सुनेने मात्र स्फोटाच्या वेळी घराबाहेर पडून आपला जीव वाचवला. ढिगाऱ्याखाली आणखी कोणी अडकलं आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे. संपूर्ण तपासणी झाल्यानंतरच मृतांची नेमकी संख्या स्पष्ट होईल, असं प्रशासनाने सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.