शक्तियों का गलत इस्तमाल! माजी आमदाराचा भाजपला रामराम; अपेक्षाभंग झाल्याची प्रतिक्रिया

देशभरात निवडणुकीचे वारे वाहत असताना भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. उत्तराखंडमधील पौरी येथील एका बड्या नेत्याने भाजप पक्षाला राजीनामा दिला आहे. माजी आमदार यशपाल बेनम यांनी अपेक्षाभंग झाल्याची प्रतिक्रिया देत पक्षाला रामराम ठोकला आहे. त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे राजकारणात एकच खळबळ उडाली असून विविध चर्चांना उधाण आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तराखंडमधील पौरी येथे माजी आमदार आणि माजी नगर परिषद अध्यक्ष यशपाल बेनम यांनी भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. 'भाजप पक्षात आठ वर्षे काम केलं, पक्षाच्या सर्व आदेशांचे पालन केले. पण आता नाही...' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच लवकरच पुढील वाटचालीबद्दल एक मोठी घोषणा करणार असल्याचेही म्हटले आहे. या तडकाफडकीच्या राजीनाम्यामुळे भाजपला झटका बसला आहे. .Panvel-Karjat Local: दीड तासाचा प्रवास ४० मिनिटांत, पनवेल-कर्जत मार्गाला गती; डिसेंबरअखेर काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.तीन वेळा पौरी नगरपालिकेचे अध्यक्षयशपाल बेनम उत्तराखंडमधील पौरी येथील माजी आमदार आणि माजी नगर परिषद अध्यक्ष आहेत. त्यांनी तीन वेळा पौरी नगरपालिकेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले होते. तसेच २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून पौरी विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवले होते. इतकेच नव्हे तर तत्कालीन शिक्षण मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी आणि भाजपचे नेते तीर्थ सिंह रावत यांचा पराभव देखील केला. २०१८ मध्ये, बेनम भाजपकडून लढवलेल्या नगरपालिका निवडणुकीत विजयी झाले होते. .आठ वर्षांनंतर त्याच तारखेला पक्ष सोडण्याचा निर्णयपत्रकार परिषदेत बोलताना यशपाल बेनम यांनी असे म्हटले की, आठ वर्षांपूर्वी १८ ऑक्टोबर रोजी भाजपमध्ये सामील झाले होते. योगायोगाने त्याच तारखेला पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आठ वर्षात भाजप पक्षाने त्यांच्या क्षमतेचा गैरवापर केला, तसेच अनेक नेत्यांनी त्यांना समजूनही घेतले नाही. त्यामुळे हिरमोड झाल्यामुळे पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले..Mumbai Weather: उकाड्यात धुरक्याची भर! मुंबईत आर्द्रता, तापमानवाढीसह हवाही खालावली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.