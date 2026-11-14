देश

भरधाव कार पुलाला धडकून भीषण अपघात, कारचा चुराडा; तीन मित्रांचा मृत्यू

Car Accident News पाई आणि सिसमौर गावादरम्यान कालव्याजवळ ही दुर्घटना घडलीय. कारवरील नियंत्रण सुटल्याने ती रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पुलाला धडकली. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडालीय.
Car Accident News

Car Accident News

Esakal

सूरज यादव
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भरधाव कार पुलाला धडकल्यानं तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झालाय तर चौघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हरियाणातील कैथल जिल्ह्यात हा अपघात झालाय. अपघातात तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. पाई आणि सिसमौर गावादरम्यान कालव्याजवळ ही दुर्घटना घडलीय. कारवरील नियंत्रण सुटल्याने ती रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पुलाला धडकली. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडालीय.

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