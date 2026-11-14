भरधाव कार पुलाला धडकून भीषण अपघात, कारचा चुराडा; तीन मित्रांचा मृत्यू

भरधाव कार पुलाला धडकल्यानं तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झालाय तर चौघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हरियाणातील कैथल जिल्ह्यात हा अपघात झालाय. अपघातात तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. पाई आणि सिसमौर गावादरम्यान कालव्याजवळ ही दुर्घटना घडलीय. कारवरील नियंत्रण सुटल्याने ती रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पुलाला धडकली. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडालीय..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, करोरा गावातील सात तरुण कारमधून कैथलकडे जात होते. शुक्रवारी रात्री उशिरा किंवा शनिवारी पहाटे त्यांच्या कारचा अपघात झाला. सिसमौर गावाजवळ कालव्याच्या पुलाजवळ पोहोचल्यानंतर चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर कार थेट पुलाला जाऊन धडकली. धडक इतकी जोरदार होती की कारचे मोठे नुकसान झाले. कारमधील सर्व तरुण गंभीर जखमी झाले..शंभरदा फोन केला, पाणी मिळेना, रस्त्यात खड्डे; स्टेजवरच बीडच्या खासदारांना तरुणाचा सवाल, माइक हिसकावल्यानं गोंधळ.अपघातात अजय कुमार आणि नवदीप यांच्यासह प्रदीप कुमार यांचा मृत्यू झाला. तिघांचाही जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर नरेंद्र यांच्यासह साहिल आणि गौरव व अर्जुन हे चौघे जखमी झाले आहेत. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमींवर उपचार सुरू आहेत..अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनाही याबाबत कळवण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पाहणी केली. अपघात नेमका कशामुळे झाला याचा तपास सुरू आहे. मृतांपैकी अजय गावात सलून चालवत होता. तर प्रदीप विवाहित होता. त्याच्या पश्चात पत्नी आणि दोन लहान मुले आहेत. या घटनेनंतर गावातील नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.