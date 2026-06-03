अटकेनंतर पोलिसांसमोरच आरोपींनी मिश्यांना दिला पीळ, गुन्ह्याचा अभिमान असल्याचा अविर्भाव; चेहऱ्यावर भीतीचा लवलेश नाही, VIDEO VIRAL

Viral Video: पोलिसांनी चेन स्नॅचिंग प्रकरणी अटक केल्यानंतर दोन आरोपींनी पोलिसांसमोरच मिशांना पीळ दिल्याचा प्रकार समोर आलाय. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. उत्तर प्रदेशातील संतकबीर नगर इथं पोलिसांनी दोन चेन स्नॅचिंग करणाऱ्यांना अटक केली होती. एका महिलेकडं पाणी मागण्याच्या बहाण्याने गळ्यातील सोनसाखळी खेचली होती. पोलिसांनी चेन कुठं आहे असं विचारलं असता २५ हजारात विकल्याचं त्यांनी सांगितलं. पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल करून अटक केलीय..आरोपींना अटक केल्यानंतर पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची माहिती दिली. तेव्हा पोलिसांच्या मागे उभा असणारे आरोपी केस नीट करत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर पश्चातापाचा लवलेश नव्हता. आपण केलेल्या चोरीचा गर्व असावा अशाच अविर्भावात ते वावरत होते. पोलिसांची भीतीही त्यांच्या चेहऱ्यावर नव्हती..Delhi Fire इमारतीत आग, बाहेरून कुलूप; २१ जण जिवंत होरपळले; उपचारासाठी आलेल्या परदेशी नागरिकांचाही मृत्यू.पोलिसांची पत्रकार परिषद संपताच एका आरोपीने मिशीला पीळ दिला. तर दुसऱ्यानेही त्याचंच अनुकरण करत मिशीला पीळ दिला. याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. २३ मे रोजी हा प्रकार घडला असल्याचं आता समोर येतंय..संतकबीर नगर इथं एका महिलेची चेन चोरी झाली होती. दोन तरुण आरोपी होते त्यांनी प्यायला पाणी मागितलं आणि त्याच वेळी चेन खेचली. महिलेनं या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. पोलिसांनी या प्रकरणी मोहम्मद कामिल आणि मोहम्मद अहमद यांना अटक केलीय..दोन्ही आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. दोघांपैकी एकावर हत्या आणि गँगस्टर अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. अटकेवेळी दोघांकडे २ किलो गांजा, एक बाईक, ४ फोन, १० हजार रोकड, लाल मिरची पावडर, सिम कार्ड आढळले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.