Mini Maldives: लाखोंचा खर्च कशाला? भारतात दडलाय 'मिनी मालदीव'; हे निसर्गरम्य ठिकाण पाहून डोळ्यांवर बसणार नाही विश्वास!

जेव्हा आपण समुद्रकिनारे, मऊ सुवर्ण वाळू आणि निळ्याशार पाण्याचा विचार करतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यांसमोर गोवा किंवा मालदीव सारख्या जागा येतात. मात्र, जर तुम्हाला सांगितले की अगदी अशाच 'मालदीव' सारखा फिल देणारा एक अद्भूत आणि निसर्गरम्य किनारा उत्तर प्रदेशातही अस्तित्वात आहे, तर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही. .उत्तर प्रदेशातील पीलीभीत जिल्ह्यात असलेला 'चूका बीच' (Chuka Beach) सध्या निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी एक 'सीक्रेट जन्नत' ठरत आहे. शहरी धावपळीच्या आयुष्यातून सुटका करून घेण्यासाठी आणि सुट्ट्यांचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी हे ठिकाण पर्यटकांची पहिली पसंती बनत आहे..खरं तर, चूका बीच हा कोणत्याही समुद्राचा किनारा नसून ती एक अथांग आणि विशाल अशी झील (तलाव) आहे. 'पीलीभीत टायगर रिझर्व्ह'च्या (Pilibhit Tiger Reserve) घनदाट जंगलात शारदा सागर डॅमच्या (Sharda Sagar Dam) काठावर हा परिसर वसलेला आहे. सुमारे १७ किलोमीटर लांब आणि २.५ किलोमीटर रुंद असलेल्या या विस्तीर्ण जलाशयात नेपाळमधून येणाऱ्या शारदा नदीचे पाणी गोळा होते..या धरणाच्या काठावर दूरवर पसरलेली पांढरी-सोनेरी वाळू आणि पाण्याचे येणारे छोटे तरंग यामुळे या जागेला हुबेहूब एखाद्या समुद्रकिनाऱ्यासारखे रूप मिळाले आहे, म्हणूनच स्थानिक आणि पर्यटक याला 'चूका बीच' या नावाने ओळखतात..घंदाट जंगल, वन्यजीवांचा वावर आणि समोर अथांग पसरलेले पाणी यामुळे येथे येणाऱ्या पर्यटकांना आपण एखाद्या परदेशी आयलंडवर असल्याचा भास होतो. पर्यटकांच्या सोयीसाठी आणि त्यांना निसर्गाच्या अगदी जवळ राहण्याचा अनुभव देण्यासाठी वन विभागाने येथे विशेष 'थारू हट्स' (Tharu Huts) आणि 'ट्री हट्स' (Tree Huts - झाडांवरील घरे) तयार केली आहेत.रात्रीच्या वेळी जंगलाची शांतता आणि पाण्याच्या काठावर असणारा प्रकाश पर्यटकांना थेट मालदीवच्या एखाद्या महागड्या रिसॉर्टसारखा अनुभव मिळवून देतो..संध्याकाळच्या वेळी येथील सौंदर्य अधिकच खुलून दिसते. पश्चिमेकडे मावळतीला जाणाऱ्या सूर्याची सोनेरी किरणे जेव्हा या निळ्याशार पाण्यावर पडतात, तेव्हाचा नजरा अत्यंत मनमोहक आणि कॅमेऱ्यात टिपण्यासारखा असतो.उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या घालवण्यासाठी आणि गर्दीपासून दूर एका शांत, हिरव्यागार वातावरणात वेळ घालवण्यासाठी दिल्ली, युपी आणि उत्तराखंडमधून मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे हजेरी लावत आहेत.