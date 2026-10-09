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Abhijit Dipke CJP Protest News : पोलिसांनी परवानगी नाकारली, तरी CJP आंदोलनावर ठाम; अभिजीत दिपके म्हणाले, ‘अटकेलाही तयार’

CJP Protest at Jantar Mantar Despite Delhi Police Denial : दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरवरील CJP आंदोलनाला परवानगी नाकारली. तरीही अभिजीत दिपके यांनी आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगितले.
Abhijit Dipke CJP protest latest news

Abhijit Dipke CJP protest latest news

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली असतानाही कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) उद्या, १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगत, गरज पडल्यास अटकेला सामोरे जाण्याची तयारीही दर्शवलीये.

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