Abhijit Dipke CJP Protest News : पोलिसांनी परवानगी नाकारली, तरी CJP आंदोलनावर ठाम; अभिजीत दिपके म्हणाले, ‘अटकेलाही तयार’

नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली असतानाही कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) उद्या, १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगत, गरज पडल्यास अटकेला सामोरे जाण्याची तयारीही दर्शवलीये..‘अटकेची भीती नाही’; सरकारवर दिपके यांची टीकाआंदोलनाला परवानगी नाकारल्याबद्दल अभिजीत दिपके यांनी नाराजी व्यक्त केली. तरुणांच्या आंदोलनांना सरकार घाबरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आंदोलनामुळे नागरिकांची गैरसोय होण्याची चिंता व्यक्त केली जात असेल, तर वाहतूक सेवा आणि रस्त्यांवरील निर्बंधांमुळेही सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो, असे ते म्हणाले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा संदर्भ देत दिपके यांनी दिल्ली ही कोणाची खासगी मालमत्ता आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असताना त्यासाठी अडथळे का निर्माण केले जात आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. पोलिसांनी ताब्यात घेतले किंवा अटक केली, तरी कार्यकर्ते आंदोलनापासून मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले..Gyanesh Kumar : डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला मतदानाचा अधिकार काढून घेणाऱ्या ज्ञानेशकुमार यांच्या पापाचा घडा भरलाय; मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक.संविधानातील कलम १९ चा संदर्भभारतीय संविधानातील कलम १९ चा संदर्भ देत दिपके यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. जंतर-मंतर हे आंदोलनांसाठी निश्चित केलेले ठिकाण असताना तेथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता का आहे, असा सवाल त्यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर तसेच मतदार यादीतील कथित त्रुटींवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप आणि ‘फॉर्म-६’मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदवले..अर्ज उशिरा केल्याने पोलिसांनी नाकारली परवानगीदिल्ली पोलिसांच्या सहआयुक्त नुपूर प्रसाद यांच्या माहितीनुसार, CJP चे सहसंयोजक सौरभ दास यांनी १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनासाठी ७ ऑक्टोबरला परवानगीचा अर्ज सादर केला होता. निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आंदोलनाची सूचना किमान १० दिवस आधी देणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात अर्ज पुरेशा कालावधीपूर्वी सादर करण्यात आला नसल्याचे पोलिसांनी नमूद केले..Dhruv Rathee Bengaluru Protest : ध्रुव राठी पहिल्यांदाच उतरला रस्त्यावर! बंगळूरमध्ये SIR विरोधात आंदोलन, ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी, मोदींवरही सडकून टीका.यापूर्वी CJP ला जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्या वेळी संस्थेने निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि दिलेल्या आश्वासनांचे पालन केले नसल्याचेही पोलिसांनी म्हटले आहे. याशिवाय, सध्याची कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती, सार्वजनिक सुरक्षेची चिंता आणि वाहतूक व्यवस्थापनाचा विचार करून आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले..नवी दिल्ली परिसरात BNSS कलम १६३ लागूदिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, नवी दिल्ली परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे (BNSS) कलम १६३ लागू आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही CJP ने आंदोलन करण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे नेमकी काय परिस्थिती निर्माण होते आणि पोलिस या आंदोलनाबाबत कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.