CJP आंदोलनाचा व्यापाऱ्यांना फटका, २ हजार कोटींचं नुकसान; व्यवसाय ठप्प, CTIने केली 'ही' मागणी

दिल्लीत सीजेपीकडून आंदोलन सुरू असून पोलिसांनी सीजेपीच्या नेत्यांची धरपकड केलीय. राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय. दरम्यान, याचा फटका सामान्य नागरिकांसह व्यापारी वर्गालाही बसला आहे. शनिवारी झालेल्या आंदोलनाचा मोठा परिणाम झाल्याचा दावा व्यापारी संघटनांनी केलाय. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने म्हटलं की, आंदोलनामुळे एका दिवसात दिल्लीत सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. ऐन सणासुदीच्या काळात बाजारपेठांमधील व्यवहार ठप्प झाल्याने व्यापाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केलीय. दिवाळीपर्यंत दिल्लीत कोणतेही आंदोलन करू नये अशी मागणी CTI ने CJP आणि इतर राजकीय पक्षांकडे केली आहे. .CTIचे अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी CJPच्या अभिजीत दीपके यांच्यासह इतर राजकीय पक्षांना पत्र लिहिलं आहे. दिवाळीपर्यंत दिल्लीत धरणे आणि आंदोलनं करू नयेत अशी विनंती या पत्रातून करण्यात आलीय. सध्या नवरात्रोत्सव, रामलीला आणि दिवाळीचा हंगाम सुरू होत आहे. हा काळ दिल्लीतील सुमारे २० लाख व्यापाऱ्यांसाठी वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा काळ असतो. आंदोलनं लांबल्यास दिल्लीतील व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो..भाच्याच्या किडन्या निकामी, हॉस्पिटलला जाताना मामाला पोलिसांनी उचललं; ३० वर्षे देशसेवा, कागदपत्रेही दाखवली.दिल्ली शनिवारी झालेल्या आंदोलनामुळे सदर बाजार, चांदनी चौक, चावडी बाजार, कनॉट प्लेस, करोल बाग आणि लाजपत राय मार्केट यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठा बंद राहिल्या. इतर बाजारांमध्येही खूप कमी व्यवहार झाले. दिल्लीबाहेरून दररोज खरेदीसाठी येणारे सुमारे तीन ते चार लाख ग्राहक दिल्लीत आले नाहीत. वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे स्थानिक ग्राहकांनीही बाजाराकडे पाठ फिरवली. अनेक प्रमुख मेट्रो स्थानकं बंद असल्याने नागरिकांच्या येण्या-जाण्यावर परिणाम झाला होता..आंदोलनाचा परिणाम केवळ किरकोळ व्यापारावरच झाला नाहीय. पेट्रोल पंपांवरील गर्दी कमी झालीय. हॉटेल, रेस्टॉरंट, सिनेमागृह, ब्युटी पार्लर आणि सलूनमधील बुकिंग रद्द झाल्याचंही CTIने म्हटलं आहे. वाहतूक, पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील व्यवसायही प्रभावित झाला. दिल्लीत सुमारे ६५० रामलीलांच्या कार्यक्रमांचे आयोजन होते. त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल यातून होत असते. रस्ते आणि मेट्रो सेवा बाधित राहिल्यास या कार्यक्रमांना येणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होण्याची शक्यता CTIने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सणासुदीचा व्यापार आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी दिवाळीपर्यंत आंदोलनं पुढे ढकलण्याचं आवाहन संघटनेने केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.