देश

CJP आंदोलनाचा व्यापाऱ्यांना फटका, २ हजार कोटींचं नुकसान; व्यवसाय ठप्प, CTIने केली 'ही' मागणी

CJP Protest in Delhi दिल्लीत सुरू असलेल्या सीजेपी आंदोलनामुळे एका दिवसात व्यापाऱ्यांचं जवळपास २ हजार कोटींचं नुकसान झालंय. बाजारपेठा बंद असल्यानं व्यवहार ठप्प झाले असल्याचा दावा व्यापारी संघटनांनी केलाय.
CJP protest in Delhi

CJP protest in Delhi

Esakal

सूरज यादव
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दिल्लीत सीजेपीकडून आंदोलन सुरू असून पोलिसांनी सीजेपीच्या नेत्यांची धरपकड केलीय. राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय. दरम्यान, याचा फटका सामान्य नागरिकांसह व्यापारी वर्गालाही बसला आहे. शनिवारी झालेल्या आंदोलनाचा मोठा परिणाम झाल्याचा दावा व्यापारी संघटनांनी केलाय. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने म्हटलं की, आंदोलनामुळे एका दिवसात दिल्लीत सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. ऐन सणासुदीच्या काळात बाजारपेठांमधील व्यवहार ठप्प झाल्याने व्यापाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केलीय. दिवाळीपर्यंत दिल्लीत कोणतेही आंदोलन करू नये अशी मागणी CTI ने CJP आणि इतर राजकीय पक्षांकडे केली आहे.

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