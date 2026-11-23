बिहारमध्ये विधान परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासाठी आपल्या मंत्र्याला खुर्चीवरून उठवलं. प्रोटोकॉल पाळण्यासाठी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरींनी केलेल्या या कृतीची सध्या चर्चा रंगली आहे. कट्टर राजकीय विरोधक असले तरी राजशिष्टाचार पाळत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाचा मान राखला. .बिहारमध्ये नवनिर्वाचित आठ विधान परिषद सदस्यांचा शपथविधी सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी या आठ सदस्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव यांच्यासह सरकारमधील मंत्री उपस्थित होते. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या शेजारी उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव बसले होते. तर त्यांच्या बाजूला बिहार सरकारमधील मंत्री रामकृपाल यादव यांची खुर्ची होती..होऊदे खर्च, दाजी हाय सरपंच! २ मेहुण्यांना लग्नात घातली १-१ कोटींची माळ, पाचशेच्या नोटा अन् १०० फूट लांब.दरम्यान या सोहळ्यात विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव हे अचानक हजर राहिले. पण विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांच्यासाठी ठरवलेल्या जागेवर खुर्चीची व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या लक्षात येताच तत्परता दाखवत बैठक व्यवस्थेत बदल केला. मंत्री रामकृपाल यादव यांना त्यांच्या खुर्चीवरून उठण्यास सांगितलं. त्यानंतर तेजस्वी यादव यांना त्या जागेवर बसवण्यात आलं. विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाचा मान आणि प्रोटोकॉल लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे..शपथविधी सोहळ्यानंतर तेजस्वी यादव यांनी नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यांचं अभिनंदन केलं. मात्र याचवेळी त्यांनी दोन सदस्यांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला. राहुल राज आणि बंशीधर ब्रजवासी या दोघांची विधान परिषद सदस्यत्वाची निवड रद्द करण्यासाठी राजद पाटणा उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. या दोघांच्या सदस्यत्वाविरोधातील पक्षाची लढाई सुरूच राहणार असल्याचंही तेजस्वी यादव यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.