Ahmedabad plane crash: ‘बाबा, मी विमानात बसलो आहे...’; शेवटचा मेसेज ठरला अखेरचा, वर्षानंतरही अहमदाबाद दुर्घटनेच्या जखमा ताज्याच..

अहमदाबाद: गुजरातेतील अहमदाबादमधील ‘एआय १७१’ विमान अपघाताला आता वर्ष पूर्ण होत आले आहे. या भीषण दुर्घटनेत २६० जणांचा बळी गेला होता, मात्र मृतांच्या नातेवाइकांच्या मनातील दुःख आणि भीती आजही कायम आहे. यातील अनेक कुटुंबीयांना आता विमान प्रवासाची प्रचंड भीती वाटत असून, काही जण या धक्क्यातून सावरण्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेत आहेत. अपघातात प्रियजनांना गमावल्यावर कुटुंबीय व प्रत्यक्षदर्शींचे जगणेही अवघड झाले आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दीव येथील रहिवासी रफिक अरब यांनी गेल्या वर्षी १२ जून रोजी झालेल्या या अपघातात आपला २५ वर्षांचा मुलगा फैजान याला गमावले. तेव्हापासून त्यांनी विमानाने प्रवास केलेला नाही. फैजान ब्रिटनमध्ये इस्लामिक स्टडीजचा अभ्यास करत होता. ‘बाबा, मी विमानात बसलो आहे आणि आता निघतोय,’ हा त्याचा शेवटचा संदेश रफिक यांच्या काळजाला आजही घर पाडतो. रफिक म्हणाले, ‘‘ हे त्याच्याबरोबरचा शेवटचा संवाद असेल, अशी कल्पना तरी कोणी केली असती? त्या दिवसापासून आम्ही विमान प्रवास केलेला नाही. आकाशातून विमानाचा आवाज आला तरी आम्ही अस्वस्थ होतो. काही सेकंदांत २६० जणांनी कसे प्राण गमावले, याचीच आठवण त्यातून येते.’’.सुरतच्या मुक्ती वनसादिया यांनी या अपघातात आपले आई-वडील दिव्या (६०) आणि अर्जुनसिंह (६५) यांना गमावले. त्यांचे आई-वडील पहिल्यांदाच परदेश प्रवासाला आणि तेही विमानाने निघाले होते. मुक्ती यांनी सांगितले की, मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने विमानप्रवास मोठी गोष्ट आहे. पहिलाच विमानप्रवास असल्याने आईवडील लहान मुलांप्रमाणे रोमांचित झाले होते. विमानतळावर मी आईच्या पाया पडले, पण वडिलांच्या पाया पडायचे विसरले होते. मी धावत मागे गेले आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतले. त्यांनी माझ्या पाठीवर मारलेली थाप आजही मला आठवते. या अपघातानंतर मुक्ती यांना नैराश्याचा सामना करावा लागला. त्यांनी आपली नोकरी सोडली आणि अनेक महिने समुपदेशन घेतले. आजही विमानाचा उल्लेख झाला तरी त्यांना भीती वाटते आणि आयुष्यात कधीही विमानप्रवास न करण्याचा निश्चयही त्यांनी केला..मुलगा, सुनेच्या आठवणींमुळे व्यथितबनासकांठा जिल्ह्यातील धनेरा गावातील सावधान चौधरी यांचा मुलगा कमलेश आणि सून धापूबेन यांचा लग्नानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच या अपघातात मृत्यू झाला. कमलेश लंडनमध्ये स्थायिक होता आणि आपल्या पत्नीला नेण्यासाठी भारतात आला होता. ‘‘माझ्या मुलाला आम्हाला लंडनला न्यायचे होते, पण नियतीने सर्व काही हिरावून नेले,’’ अशा शब्दांत चौधरी यांनी भावना व्यक्त केल्या. घरातील एका खोलीच्या कोपऱ्यात सुन्नपणे बसणाऱ्या कमलेश यांच्या आईला नातेवाईक भावनिक आधार देण्याचा प्रयत्न करतात..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.प्रत्यक्षदर्शीचीही झोप उडालीया दुर्घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी अजय परमार यांचे आयुष्यही पूर्णपणे बदलले आहे. विमान कोसळले तेव्हा ते दुचाकीवरून जात होते आणि आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने गंभीर भाजले होते. दोन महिने उपचार घेतल्यानंतरही ते आता उन्हात काम करू शकत नाहीत. आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने आणि शारीरिक बदलांमुळे त्यांच्या पत्नीनेही त्यांची साथ सोडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.